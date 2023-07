Teatrino del Sole Si parte venerdì con i Puppet

Al via la XXIII edizione del Teatrino del Sole a Marina di Pisa, la più importante rassegna dedicata al Teatro di Figura sulla costa toscana con compagnie professionali provenienti da tutta Italia, sostenuta dal Comune di Pisa, dalla Fondazione Pisa e da Unicoop Firenze, patrocinata dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. Si conferma il luogo: il giardino delle scuole Viviani (Via Arnino, 4 a Marina di Pisa) alle ore 21.30 (ingresso 6 euro posto unico e 5 euro in abbonamento). Questa edizione prenderà il via venerdì 7 luglio con uno spettacolo di oggetti, marionette e attore, dal titolo Ecomonster Puppet Show della compagnia All’Incirco, proveniente da Ravenna.

Si tratta di uno spettacolo scoppiettante in cui gli oggetti di uso comune prendono vita in un laboratorio di scienziati pazzi, che alla fine prendono il sopravvento sugli inventori.

Il venerdì successivo (14 luglio) ci sarà la compagnia Pisa di Habanera Teatro con una sua produzione dal titolo Codamozza il Gatto, per pupazzi e attore, tratto da una storia de Le Mille e una Notte. In questa occasione saliranno sul palco anche le allieve del corso Teatro a Merenda tenutosi durante l’inverno dai direttori di Habanera Teatro che metteranno in scena una breve versione de I Musicanti di Brema. Programma www.teatrinodelsole.it - [email protected] - 345 5004682.