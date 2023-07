Td Group, il fatturato vola "Assumiamo 40 persone"

Primo semestre 2023 "molto positivo" per Td Group Italia, realtà pisana parte del gruppo Sailpost con oltre quarant’anni di esperienza nell’Ict: l’azienda con circa 300 dipendenti, ha chiuso il 2022 con 15 milioni di euro di fatturato, spiega una nota della società, "registrando una crescita del 36% rispetto all’anno precedente e ora punta a numeri importanti anche quest’anno: un fatturato di 20 milioni, con una crescita di circa il 40% rispetto al 2022 e punta a 40 nuove assunzioni entro fine anno".

"La propensione dell’azienda è quella di puntare sulla crescita delle giovani generazioni - racconta Alice Anzini, recruiting manager per Td Group Italia e gruppo Sailpost - e chi entra può dare il suo contributo personale con le proprie idee e partecipare in prima persona a progetti su grandi clienti. Le nuove risorse che arrivano sono seguite da un tutor aziendale in modo da guidarle e farle crescere sia in termini di professionalità che di ruolo. Td Group Italia è anche tra i soci fondatori di Its Prodigi, la scuola di formazione post-diploma per l’inserimento al lavoro nel settore dell’informatica e del digitale". Secondo Antonio Barbati Minischetti, direttore tecnico dell’azienda, "la formazione è uno degli altri focus importanti su cui puntiamo: il personale viene aggiornato con corsi interni e la partecipazione ad eventi esterni". Inoltre il manager sottolinea che Td Group Italia ha anche "recentemente preso parte all’ultima edizione del Ggd DevFest Pisa 2023 come platinum sponsor, con la possibilità per i dipendenti sia di iscriversi a seminari verticalizzati sia di tenere speech, ma parteciperemo pure all’Internet Festival di ottobre come sponsor e da quest’anno sponsorizzeremo anche l’evento che si svolge a Firenze dedicato al linguaggio Go di Google Cloud con relatori che arrivano da tutta Europa: un evento al quale in passato abbiamo già partecipato solo come occasione di formazione, mentre in questa occasione, terremo uno speech e avremo un piccolo stand per farci conoscere". Td Group, conclude Anzini, "è una Pmi che pur mantenendo un forte radicamento territoriale può contare su partnership con industrie presenti in tutto il mondo come Cisco, Lenovo, Hp e ora sta allacciando rapporti anche con Aws di Amazon per utilizzare i loro servizi ed essere più competitivi: la crescita e l’evoluzione della nostra realtà rendono così necessario il coinvolgimento di nuove figure per questo abbiamo bisogno di nuove assunzioni".