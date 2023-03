Talento all’Opera onlus Patrizia Alma Pacini è la nuova presidente della Fondazione

Nuovo cda e nuova presidente, Patrizia Alma Pacini, per la Fondazione Il Talento all’Opera onlus, ente filantropico del terzo settore costituito da soggetti privati, che, con la partnership della Scuola Superiore Sant’Anna, intende promuovere il merito e il talento di studenti, con particolare attenzione a coloro che provengono da contesti sociali, economici o geografici, fragili. Nei giorni scorsi l’assemblea dei fondatori e dei partecipanti ha rinnovato il consiglio di amministrazione e, nella sua prima seduta, ha eletto Patrizia Alma Pacini come presidente. Gaetano Terrasini (ad di Saint-Gobain Italia) è stato eletto come vicepresidente e Luca Gori (ricercatore della Sant’Anna) è stato confermato come segretario generale. Nel bordo siedono anche i consiglieri Stefano Bottai (Toscana Aeroporti), Luigi Doveri (Forti Holding), Alvise Insalaco (List), Andrea Porcaro D’Ambrosio (Assofarm), Giuseppe Sardu (Acque), Chiara Valdata (Dedalus).

"Il nostro obiettivo - ha spiegato Patrizia Alma Pacini - è quello di contribuire ad ampliare il numero degli studenti della Scuola Sant’Anna tramite borse di studio e finanziamenti, ma lavorare anche per riuscire a trattenere questi talenti sul nostro territorio contribuendo alla sua crescita-. Per farlo è necessario però fare in modo che la Fondazione sappia attrarre nuovi soci e nuovi contributori capaci di sostenere il talento e il merito". Pacini ha da poco concluso il mandato di presidente dell’Unione industriale pisana, contribuendo al consolidamento dei rapporti con il mondo accademico ed è attuale vicepresidente della stessa Unione industriale pisana, è stata vicepresidente della Fondazione Il Talento all’Opera onlus dalla sua costituzione, e subentra a Gina Giani (ex ad di Toscana Aeroporti), che ha guidato la fase di start-up di Talento all’Opera. Come organo di controllo è stata confermata Elena Pignatelli. "L’esperienza della Fondazione - ha sottolineato Sabina Nuti, rettrice della Sant’Anna - ha portato un nuovo modo di lavorare fra Scuola Sant’Anna e mondo delle imprese e ha permesso di siglare un ‘patto di collaborazione’. Lo ‘scambio’ di esperienze, prassi, visioni è alla base del nostro lavoro. Grazie a Gina Giani e al consiglio uscente per aver raccolto questa sfida, buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione: percorreremo insieme nuove strade per valorizzare il merito e per promuovere la mobilità sociale". Quello dell’ascensore sociale, ha concluso Patrizia Alma Pacini, "è l’altro tratto distintivo della nostra Fondazione, che lo rende possibile grazie all’impegno di capitali privati: la fondazione Il Talento all’Opera è una realtà assolutamente necessaria nella nostra città dove le eccellenze della ricerca, della formazione e dell’industria hanno la possibilità di intersecarsi e di proseguire nel percorso di fare rete. Per il 2023 il nostro piano di lavoro prevede erogazioni e interventi per oltre 250 mila euro, frutto del sostegno di imprese del territorio e nazionali che hanno dimostrato di credere in noi".