Taglio degli alberi, dopo le proteste. Ok al tavolo green con gli ambientalisti

Un consiglio comunale "green" che fa ben sperare per limitare il taglio degli alberi ad alto fusto. Dopo gli articoli de La Nazione sul taglio del verde nelle piazze Sicilia, Genova ed altre in zona Porta a Lucca e dopo l’interogazione di Sinistra Unita per Pisa col cap gruppo Luigi Sofia, c’è stata una significativa apertura da parte del vicesindaco Raffaele Latrofa sul coinvolgere le associazioni ambientaliste al ‘tavolo green’ per la gestione del verde pubblico. Sofia commenta: "Accogliamo con positività l’invito alla discussione sul futuro del verde urbano a Pisa, esteso dal vicesindaco Latrofa durante i lavori del Consiglio. Questo gesto rappresenta un’apertura importante verso una gestione più inclusiva e partecipativa degli spazi verdi della nostra città, fondamentale per il benessere della nostra comunità e l’ambiente. Infatti, è convocato per il 16 aprile il tavolo verde delle associazioni ambientaliste".

"In questo contesto di dialogo aperto – continua il consigliere -, Sinistra Unita per Pisa intende portare all’attenzione l’opportunità rappresentata dai fondi del Pnrr. Crediamo fermamente che questi risorse possano essere un catalizzatore per il miglioramento e la valorizzazione del verde urbano a Pisa, a patto che vi sia un coinvolgimento attivo e consapevole delle associazioni ambientaliste e della cittadinanza nel loro impiego". Proprio per questo, l’istituzione di un "tavolo verde", già predisposto durante la precedente consiliatura, mira a creare una piattaforma di dialogo e confronto costruttivo, in grado di garantire una programmazione efficace e un monitoraggio costante delle iniziative legate al verde urbano. "Auspichiamo – continua Sofia - che questo tavolo diventi allora il luogo e la sede dove poter discutere apertamente dei progetti finanziati attraverso il Pnrr, con l’obiettivo di realizzare interventi che rispondano concretamente alle esigenze della nostra comunità e che siano in linea con una visione di sviluppo sostenibile. Invitiamo l’Amministrazione Comunale a considerare questa opportunità di confronto come una occasione per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti". Sinistra Unita conclude: "È attraverso una visione condivisa, che tenga conto delle esigenze ambientali, sociali e urbanistiche, che potremo garantire uno sviluppo sostenibile".

Carlo Venturini