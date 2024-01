Tragedia in mare: surfista muore per un malore

Calambrone (Pisa), 2 gennaio 2023 – Tragedia in mare nel primo pomeriggio di martedì 2 gennaio. Un surfista di 62 anni di La Spezia è morto all'ospedale di Livorno dopo avere accusato un malore sulla battigia a Calambrone, sul litorale pisano, dopo avere trascorso un pò di tempo in mare sulla sua tavola da surf.

Sul posto, con i mezzi della Croce Rossa di Livorno e della Svs Pubblica Assistenza labronica, è intervenuto il 118 il cui personale ha praticato anche alcune manovre rianimatorie sulla spiaggia per mantenere in vita il paziente che è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso pisano.

Le condizioni del surfista sono parse subito molto gravi e l'uomo è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dove i medici non hanno potuto fare nulla. Erano stati alcuni presenti sulla spiaggia di Calambrone a notare il 62enne riverso in acqua e già privo di coscienza: hanno immediatamente chiesto aiuto al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza e allertato anche la capitaneria di porto.

Da capire cosa sia accaduto: l’uomo potrebbe aver avuto un malore. Per ricostruire l’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine.