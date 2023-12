"Super-Noi": oggi il gran finale

OggI alle 18, la Biblioteca di Cascina ospita la finale del progetto “Super-Noi: Il Circolo dei SuperEroi”, con la partecipazione speciale di giovani autori e artisti dei laboratori di Fumetto, Manga e Comics da poco conclusi. I partecipanti avranno l’occasione di presentare le loro creazioni in un evento aperto anche a familiari, amici e appassionati e ricevere il proprio attestato di partecipazione da un rappresentante dell’amministrazione comunale. L’incontro sarà condotto da Gaetano Spagnuolo, talent scout del fumetto ed esperto di educazione ai media e alle nuove tecnologie. Ospite speciale, in videocollegamento, sarà Pasquale del Vecchio, disegnatore di Tex, il fumetto più venduto in Italia, che quest’anno festeggia 75 anni e che continua ad appassionare generazioni di lettori.