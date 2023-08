“Summer Knights Pisa”: torna la rassegna di concerti che chiude l’estate

Pisa, 3 agosto 2023 – Torna anche quest’anno il “Summer Knights Pisa” in piazza dei Cavalieri, il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla LEG Live Emotion Group. Saranno tanti gli artisti che in sette serate, dal 1 al 13 settembre si esibiranno nello splendido scenario di piazza dei Cavalieri. Il primo appuntamento sarà con Angelo Pintus e il suo spettacolo Bau l’1 settembre, il 2 settembre insieme sul palco Francesco Renga e Nek Filippo Neviani, il 3 settembre Panariello vs Masini “Lo strano incontro”, il 7 settembre Metempsicosi con no filter, il 9 settembre Enrico Brignano ed il suo ‘Ma diamoci del tour, summer tour’, il 10 settembre Jonathan Canini con il suo nuovo spettacolo ‘Vado a vivere con me’ e infine chiuderà la rassegna il 13 settembre, il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Alle date già annunciate, si aggiunge dunque un nuovo appuntamento quello del 13 settembre con il Venditti e De Gregori Il Tour: le prevendite saranno aperte da oggi, giovedì 3 agosto, alle ore 15 su Ticketone.

“Siamo soddisfatti – dichiara il sindaco Michele Conti – di presentare a Pisa anche per quest’anno un programma di concerti ed eventi che propone grandi nomi della musica italiana e dello spettacolo, insieme ad artisti emergenti che richiamano spettatori più giovani. Un’offerta variegata che si rivolge a un pubblico di tutte le età, ma che punta sulla qualità degli spettacoli e riporta a Pisa artisti come Antonello Venditti che mancano nella nostra città da tanti anni. Un’offerta su sui la nostra amministrazione punta molto e su cui continuerà a lavorare nei prossimi anni, per continuare a garantire un cartellone di eventi culturali che arriva, a fine estate, a concludere in bellezza la ricca proposta culturale di eventi in città, partita con il Giugno Pisano, proseguita con le rassegne musicali e letterarie al Giardino Scotto, la programmazione del cinema all’aperto al Parco delle Concette e il cartellone di Marenia sul litorale”.

“Siamo molto felici – dichiarano Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca soci fondatori di LEG Live Emotion Group - di poter annunciare l’inserimento della data finale del 13 settembre, che va a chiudere il cartellone del Pisa Summer Knights 2023, la quale va sicuramente a rafforzare una proposta artistica caratterizzata dalla presenza dei grandi della musica e dello spettacolo. Siamo inoltre convinti che il concerto di Venditti e De Gregori aggiunga al festival una nota di valore che siamo certi verrà apprezzata anche dal pubblico stesso. LEG crede nella forza della musica e della cultura, ed è questa spinta che ancora una volta torna a darci l’energia e l’entusiasmo per animare le serate estive di una delle piazze più belle e prestigiose della città”.

“E’ con grande piacere – dichiara Patrizia Paoletti Tangheroni presidente della Fondazione Teatro Verdi – che anche per quest’anno il Teatro Verdi di Pisa ha collaborato nell’organizzazione del Summer Knights Pisa, un contenitore di eventi di grande qualità, ormai giunto alla quarta edizione. Siamo orgogliosi di poter offrire alla città sette serate di intrattenimento culturale che sono sempre molto partecipate e apprezzate dal pubblico, perché si tratta ogni anno di spettacoli all’insegna del divertimento e della grande musica italiana”. Circuito Prevendite: Ticketone - Tutte le informazioni su www.legsrl.net. Infoline 3924308616.