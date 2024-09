Sud Festival con gli Yaraka

Stasera alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa andrà in scena nell’ambito del "Sud Festival" il concerto del trio tarantino degli Yarákä con i loro ritmi multietnici fra tradizione e innovazione. Una rassegna dedicata ai suoni e ritmi del Mediterraneo e alla world music, che apre la nuova stagione teatrale. La musica degli Yarákä punta a esaltare la componente multietnica, in particolare quella comune matrice ritmica proveniente dall’Africa, che funge da catalizzatore e permette di sperimentare contaminazioni audaci con le sonorità mediterranee e del Sud Italia. L’ensemble è formato da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino, tre musicisti impegnati in una ricerca continua volta a esprimere una identità personale, per riscoprire le tradizioni con un’apertura verso la modernità e la contaminazione tra culture diverse.

L’obiettivo della ricerca degli Yarákä è infatti quello di sublimare in musica il concetto di ritualità che caratterizza le pratiche legate alle tradizioni popolari, esplorando l’ancestrale rapporto tra uomo e natura. Yarákä è infatti una parola composta dai quattro elementi – acqua, aria, fuoco e terra – in lingua tupi-guaraní, una tra le più importanti tribù amazzoniche che rappresenta per la band un esempio perfetto di coesistenza tra uomo e natura. Il "Sud Festival" è stato organizzato grazie all’accreditamento del Teatro Nuovo – Binario Vivo al Nuovo Imaie, la più importante connessione nazionale fra artisti, autori e esecutori che si occupa dei diritti connessi al loro lavoro, e scegliendo tre proposte musicali che si sono distinte negli ultimi tempi per la produzione di album e di spettacoli di particolare rilievo innovativo. Costo biglietto 7 euro.

La serata finale della rassegna è prevista domani alle 21 con il concerto dei Mesudì, gruppo nato quattro anni fa con tre voci mediterranee che si intrecciano in vari modi, appoggiate da un sapiente gioco di percussioni. Per la stagione teatrale "Rivoluzioni Teatrali", info, biglietti e abbonamenti online su: https://www.ciaotickets.com/ oppure sul sito web: www.teatronuovopisa.it. Inoltre, il botteghino del Teatro Nuovo in piazza Stazione è aperto al pubblico il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19. Richiesto il tesseramento Binario Vivo Aps al costo di 3 euro.