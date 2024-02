Studentessa si incantena davanti alla Prefettura: "CambiareRotta continuerà la lotta"

Si è incatenata alla cancellata del palazzo della Prefettura in piazza Mazzini sfidando anche la pioggia. Camilla Diurno, attivista di CambiareRotta, ha minacciato di restare ‘incollata’ all’inferriata esterna fino a quando il prefetto Maria Luisa D’Alessandro non l’avesse ricevuta. "Sono qui – racconta mostrando i lucchetti – per portare avanti una serie di rivendicazioni. Chiedere le immediate dimissioni dell’attuale Questore di Pisa, Sebastiano Salvo, ma anche l’individuazione dei Dirigenti di Pubblica Sicurezza proposti alla direzione delle forze dell’ordine nella gestione della piazza venerdì 23 febbraio in Piazza dei Cavalieri". "Infine – aggiunge la studentessa 23enne di Pisa – chiediamo la riconoscibilità degli agenti impegnati nel controllo delle manifestazioni attraverso l’apposizione di sigla e numero progressivo sulle divise, ovvero con un Codice Identificativo".

Il prefetto Maria Luisa D’Alessandro ha inteso ricevere Camilla Diurno e una delegazione di CambiareRotta assicurando che avrebbe portato le istanze degli studenti pisane al ministro. "L’incontro – conclude Diurno al termine del faccia a faccia – è stato molto breve. Registriamo, inoltre, la solita lentezza delle istituzioni a prendere in seria considerazione le richieste che provengono dagli studenti. La nostra lotta proseguirà".

S.B.