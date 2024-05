Stralciato il progetto: "Il nostro grazie"

Definitivamente stralciato il progetto del parcheggio nel giardino delle scuole Fabio Filzi. Dopo alcuni mesi di discussioni tra insegnanti, genitori e alunni, il consiglio comunale di lunedì ha posto la parola fine sul progetto che si inserisce nell’ambito della riqualificazione, finanziata con fondi Pnrr, del percorso turistico dal parcheggio di via Pietrasantina al Duomo, che prevedeva la costruzione di 18 posti auto, la pedonalizzazione della strada davanti alle Filzi e la creazione di una nuova piazza alberata in cambio di una porzione del giardino della scuola di via Leonardo da Vinci. Dopo raccolte firme, appelli, bambini ricevuti dal sindaco e mozioni popolari, è stato proprio nella Sala delle Baleari che il progetto, tramite un lavoro condiviso di tutte le forze politiche, è stato respinto all’unanimità per rispondere alla volontà popolare della comunità scolastica. "Il parcheggio nel giardino delle scuole Filzi non si farà - commenta il capogruppo di Diritti in Comune Ciccio Auletta - È questo il risultato che è emerso dal Consiglio comunale con l’approvazione della mozione che approva lo stralcio definitivo della previsione del parcheggio. Una vittoria frutto della partecipazione e di una grande mobilitazione di tutta la comunità scolastica delle scuole Filzi". La comunità delle Filzi ha scritto una nota per sottolineare l’apprezzamento e il ringraziamento "per la grande apertura al dialogo e al confronto che tutte le parti politiche hanno dimostrato durante la vicenda. Ci siamo sentiti accolti, partecipi e compresi e riteniamo che tutto questo sia una vittoria della città di Pisa, del consiglio comunale e della politica. Domani, durante il consiglio di istituto, l’Amministrazione Comunale illustrerà un’ipotesi progettuale alternativa.

Mario Ferrari