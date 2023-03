Storie, acrobazie e danze aeree contro gli stereotipi

"Principesse capovolte - storie di pari opportunità e stereotipi rovesciati per bambini e bambine" è lo spettacolo che si terrà domenica 2 aprile alle 17e lunedì 3 aprile alle 10 al Teatro Rossini di Pontasserchio. Lo spettacolo è prodotto dalle compagnie Il Gabbiano e Antitesi Teatro Circo, e sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del Progetto Arte e Libertà ideato da Antitesi Teatro Circo. L’esilarante spettacolo, per la regia di Martina Favilla, la narrazione di Daniela Bertini e le acrobazie di Cristina Cichetti, Linda Fioravanti, Lidia e Marta Lattanzi, racconta le storie di quattro principesse che non vogliono piegarsi ai ruoli che per millenni sono stati attribuiti loro e mettono in campo tutta la loro energia allo scopo di cambiare lo stereotipo in cui sono confinate per capovolgere il proprio destino. Lo spettacolo è pensato per far riflettere su quanto l’uso comune degli stereotipi di genere conduca ad una percezione rigida e distorta di ciò che intendiamo per “femminile” e “maschile” affrontando la questione con ironia, leggerezza e poesia, tra capovolte, narrazioni e acrobazie aeree. La pièce è adatta ad un pubblico di tutte le età. "I condizionamenti in base al ruolo assegnato all’uno o all’altro sesso - dice la regista Martina favilla - cominciano fin dalla nascita; educare fin da piccoli alla lotta contro tali stereotipi, entrati nel senso comune, è fondamentale per evitare che la differenza di genere si trasformi in disparità sociale". Il Teatro Rossini vi aspetta domenica 2 aprile alle 17 e lunedì 3 aprile alle 10, non perdete l’occasione di godervi un momento di teatro e circo all’insegna della fantasia e del divertimento.