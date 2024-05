Storico ristoratore addio. Calci piange il suo ’SiRvio’. Morto in moto nella notte

Un lutto che colpisce tutta la comunità di Calci. Silvio Degli Innocenti (nella foto in basso), storico ristoratore che avrebbe compiuto 52 anni tra pochi giorni (il 28 maggio), è morto nella notte fra venerdì e sabato alla guida della sua moto. Aveva appena chiuso il ristorante di famiglia, il conosciutissimo "Le Porte", lungo la Sp 56 del Monte Serra. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe andato a finire contro il guard rail. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Quando è arrivata sul posto - tra Castelmaggiore e il Cristallo (Calci) - l’ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa, il 52enne era già deceduto. Lascia la moglie. La sua attività era molto nota, un locale a conduzione familiare dove lavorano anche la madre e il padre. Molti i messaggi di cordoglio, a partire da quello del sindaco Massimiliano Ghimenti: "La tragedia di questa notte ha colpito l’intera comunità di #Calci e lascia un grande vuoto. L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Degli Innocenti per l’improvvisa e prematura scomparsa di Silvio, che con determinazione e passione portava avanti l’attività del ristorante “Le Porte”. Dove, proprio grazie alla piena e disponibile collaborazione di Silvio, a gennaio è stato installato un defibrillatore donato al Comune". Nella foto in alto, il momento dell’inaugurazione del dispositivo donato dal Club Rotary Cascina e Monte Pisano, in collaborazione con il Rotary Club Pontedera, nell’ambito del progetto District Grant. "Appresa la notizia della scomparsa di un amico, i gazebo di oggi e domani sono annullati", il messaggio della lista Uniti per Calci.

"Senza di te il ristorante Le Porte non sarà più lo stesso. Te ne sei andato via troppo presto, ma nessuno ti dimenticherà per la tua simpatia, la tua allegria, la tua bontà e la tua passione e amore che hai sempre messo nel tuo ristorante", uno dei post su facebook. "È stato bello conoscerti... anche se adesso sono pieno di tristezza. Mi mancherai tantissimo, oltre che fare dei buoni piatti ci facevi divertire con le tue battute". E ancora: "Tutto il gruppo dei Trittici del Serra è scosso e addolorato per la perdita di un grande Amico, Silvio Degli Innocenti , e rivolge le condoglianze ai familiari e colleghi de Le Porte . SiRvio, come scherzosamente lo chiamavamo, fin dalla prima ora è stato una vera colonna a sostegno del Trittico del Serra, sempre pronto, allegro e disponibile per ogni esigenza. Quanti bei ricordi ci rimangono! ... è dura dirlo ma se ne va un pezzo della nostra storia... Non lo dimenticheremo mai!". Il funerale si terrà forse lunedì. E’ il terzo incidente mortale in moto sul territorio nel giro di una settimana.

An. Cas.