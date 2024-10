Storia di un negozio e di famiglia. Adriana Fantozzi si racconta

Sarà presentato oggi alle 18 al Royal Victoria Hotel su Lungarno Pacinotti il libro di Adriana Fantozzi dal titolo "Come il Dodo. Da Napoleone ai giorni nostri", edito da Tagete Edizioni. Il libro ripercorre la storia della famiglia dell’autrice, ex proprietaria insieme alla sorella Eva dello storico negozio di Pontedera "La Mora", la boutique di intimo in via Veneto aperta nel lontano 1953 e chiusa dopo ben 71 anni a luglio. Una storia che viene definita "matrilineare nei fatti, sentita e scritta tutta al femminile". L’idea di scrivere un libro nasce proprio nel momento in cui l’autrice va in pensione e inizia a scavare nel passato della sua famiglia, recuperando vecchi album, esplorando soffitte e scantinati, e "ricostruendo i ricordi trasmessi di bocca in bocca dalla bisnonna alla nonna, passando attraverso genitori e zii".

La prefazione è a cura di Eva Fantozzi, sorella dell’autrice, che spiega come "in questa storia ci sono due anime, due menti e, mentre una sviluppa il romanzo, l’altra svolge le ricerche storiche e genealogiche. La piccola storia che troverà spazio in questo libro è quella della nostra famiglia, una storia vera e complicata. Rosa e Napoleone ne furono l’inizio". Durante la presentazione dialogheranno con l’autrice Michele Quirici di Tagete Edizioni e Massimo Novi, curatore della collana "Le memorie del Novecento" di cui il libro fa parte. "Per quale ragione una donna che ha attraversato la seconda metà del Novecento, allo scadere del primo quarto di secolo del terzo millennio, sente l’esigenza di compilare un racconto della propria saga familiare? Perché Adriana Fantozzi ricerca, intessendo le vicende dei suoi avi con i grandi eventi della storia italiana e mondiale, un filo che congiunga la vita di Rosa e la sua?". Sono le domande che Novi pone al lettore nell’introduzione e che troveranno risposta nelle pagine del libro e nella raccolta di dipinti che si trovano alla fine del volume e che hanno accompagnato l’autrice nel suo viaggio. Adriana Fantozzi nasce a Pontedera nel 1950. Qui, dopo aver conseguito la maturità classica e ancora iscritta alla facoltà di Lettere e filosofia all’Università di Pisa, ha iniziato a interessarsi al mondo degli affari. Ha gestito con passione e soddisfazione per moltissimi anni lo storico negozio di famiglia diventato da decenni "La Mora".

Stefania Tavella