Storia dell’ippica: "I leggendari". Il quarto volume

“I leggendari”, quarto volume. Continua l’appassionata opera di Marco Monaco (nella foto) nel recuperare la storia eroica dei grandi purosangue aggiornando gli appassionati fino all’anno in corso. E’ infatti uscito il quarto volume di questa immensa opera di ricerca e già sta programmando quella relativa al 2025. La prima edizione dei Leggendari uscì nell’ottobre del 2023 (“Leggendari. Storia del Puro Sangue Inglese. Le origini, la sua evoluzione”), due volumi nei quali si ripercorreva la storia del galoppo mondiale dal suo inizio.

Nel primo volume si metteva al centro la storia del purosangue inglese dai suoi albori descrivendo, in una sorta di racconto cronologico e alfabetico, le gesta sportive dei cavalli che hanno segnato il loro tempo. L’apertura della rassegna era fatta da “Gli invincibili”, quei cavalli che sono scesi in pista e non hanno mai conosciuto il secondo posto. E poi, i Grandi Padri, le Grandi Madri e i Leggendari per eccellenza. Un’opera unica nella sua completezza. Il secondo volume racchiudeva quei Leggendari che sono ancora nel pieno della carriera agonistica perché le corse dei cavalli non si fermano e i record sono fatti per essere battuti.

Anche in questo caso, potranno essere individuati con facilità grazie all’ordine cronologico e alfabetico. La capillare ricerca è continuata con il terzo volume – “I miti” - dettagliando numerosi aspetti legati alla vita del purosangue, dall’alimentazione alla classifica mondiale delle corse di Gruppo 1. Oggi, con l’uscita della quarta opera, Marco Monaco offre agli appassionati, rimasti privi di ogni pubblicazione tecnica dopo la colpevole chiusura del Jockey Club Italiano, l’annuario completo del galoppo 2024. E così intende continuare negli anni che verranno.

Renzo Castelli