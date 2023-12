Stop violenza, basta un segnale. La campagna di comunicazione

Un messaggio non verbale, che travalica le diverse lingue e può essere immediatamente compreso da chiunque lo conosca. È il segnale di richiesta di aiuto dedicato alle donne vittime di violenza, che deve essere veicolato il più possibile per permettere a tutti di salvare le vittime: il pollice steso sul palmo della mano e le altre dita chiuse sopra a formare un pugno, un segnale semplice, al centro della campagna di comunicazione e sensibilizzazione "No alla violenza sulle donne, sì alla parità di genere". Al centro dell’iniziativa il numero antiviolenza e stalking 1522 e il "Signal for help", così come viene chiamato il gesto internazionale per chiedere aiuto nei casi di violenza sulle donne. L’iniziativa, promossa da CNA Pisa in collaborazione con Comune di Pisa e Co.Ta.Pi (Cooperativa Taxisti Pisani), è stata presentata questa mattina con una conferenza stampa in Piazza XX Settembre, alla presenza dell’assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro, del presidente di CNA Pisa, Francesco Oppedisano, del presidente di Co.Ta.Pi, Simone Magagnini, del presidente di CNA TAXI Pisa, Claudio Sbrana, della presidente di Impresa Donna CNA Pisa, Ivana Cerato, e della coordinatrice sindacale di CNA Pisa, Sabrina Perondi. Apposite locandine saranno sistemate nei principali centri di aggregazione di Pisa, mentre i taxi cittadini veicoleranno il messaggio grazie a delle speciali serigrafie realizzate sugli stessi mezzi.

"Il Comune di Pisa – dichiara l’assessore alle pari opportunità, Gabriella Porcaro - ha predisposto l’esposizione di locandine in tutte le sedi di aggregazione, e partire dal prossimo anno intendiamo mettere a disposizione delle risorse per consentire la definizione di un tariffario dedicato alle donne che potranno prenotare il taxi per poter vivere serenamente il tempo libero, rientrando a casa anche di notte senza apprensioni particolari" ha aggiunto Porcaro. "CNA Pisa – dichiara il presidente, Francesco Oppedisano - desidera anche con questa campagna fare qualcosa di tangibile per aiutare le donne che si trovano in situazioni di pericolo. Ecco che come associazione di categoria, usando la ottima vetrina dei taxi, vogliamo tendere una mano alle donne, sensibilizzare gli utenti a prestare attenzione a coloro che chiedono aiuto con la mano e anche promuovere consapevolezza su un tema così delicato e urgente".

Alessandra Alderigi