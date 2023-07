"Stoffa, studio, sacrifici La strada per il successo"

"’La Stanza di Ushuaia’ il mio nuovo singolo uscito in tutti gli store digitali è un viaggio, una corsa verso la fine del mondo: una produzione con sonorità vintage, in chiave country rock, pane e sudore, come mi ha insegnato mio padre". Così Valerio Simonelli, cantante e musicista pisano che stasera alle 21.30 a Eliopoli sarà in giuria alla seconda audition di Notti di Talento, il contest musicale per giovani artisti toscani di cui La Nazione è media partner esclusivo, presenta la sua ultima fatica discografica che farà ascoltare al pubblico di Calambrone nella veste anche di ospite. Il secondo appuntamento con le selezioni del talent show, condotto da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli e prodotto dall’associazione musicale mediterranea Music (direttore di produzione Michele Ammannati e direttore artistico Alex Leardini) vedrà in scena giovani cantanti da tutta la Toscana che si contenderanno il pass per la finalissima del 20 agosto in piazza Baleari a Marina di Pisa. A giudicarli un pool di esperti composta da Stefano Bini, dall’attrice e imitatrice Gianna Maertorella, dalla coreografa Silvia Mignai e dallo stesso Siomelli. "Il progetto musicale - sottolinea il cantante già frontman dei Caporali Coraggiosi insieme a Marco Forconi - si fonda su un suono che viene dalle mie passioni musicali, e fa parte del mio primo album in uscita nel 2024. All’arrangiamento hanno collaborato Daniele Guerrazzi (chitarra), Giuseppe Coppola (basso), Iosif Tiganoaia (organi e sintetizzatori). Sono felice di far parte del progetto Notti di Talento e mi sento di dire ai ragazzi che studio e sacrificio per continuare il percorso di crescita artistica sono fondamentali tanto quanto il cuore che si mette nella realizzazione dei progetti che si portano all’attenzione del pubblico". Quindici i contendenti, in ordine di uscita: Ginevra Perullo, Angelo Spadaro, Marco Cecchi, Asia Stellato, Matteo Paolinelli, Andrew Kandji, Alessandra Morra, Prisca Paparo, Elissa Lonzi, il duo Francesco Fialdini e Aurora Barsottelli, Jacqueline Del Ticco, Camilla Suardi, Sarah Minuti, Angelica Perna e Benedetta Mancini. Notti di Talento si avvale del supporto delle aziende che hanno sposato il progetto: i cantieri navali Overmarine, Rossinavi, Carpensalda e Seven Stars, Farmacie comunali di Pisa, Parco di San Rossore, Acque, Auto2000, MiCasa, Cmg, Irem, Paim e Gruppo Bubbo.

Gab. Mas.