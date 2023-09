Stessi bisogni di salute, risposte e servizi differenti al Sant'Anna di Pisa

Pisa, 13 settembre 2023 - Il tema della variabilità geografica nell’assistenza sanitaria è al centro del meeting autunnale della Wennberg International Collaborative (WIC), che si apre oggi mercoledì 13 settembre e che prosegue i suoi lavori fino a venerdì 14 settembre alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. WIC - La WIC è una comunità di studiose, studiosi e di “policy maker”, provenienti da tutto il mondo e che si riunisce in maniera periodica per affrontare il tema della variabilità geografica nell’assistenza sanitaria. “Quali sono i fattori che determinano le differenze geografiche nelle risposte sanitarie fornite agli stessi bisogni di salute? Come si misura la variabilità considerata ingiustificata? Perché, nonostante vi siano gli stessi principi e regole, all’interno di uno stesso paese, regione o azienda si forniscono risposte e servizi differenti per trattare la stessa patologia? Quali sono i meccanismi e gli strumenti per poter ridurre le differenze ingiustificate? La variabilità geografica nell’accesso e nella qualità dei servizi è aumentata o diminuita a seguito della pandemia? Queste sono soltanto alcune delle domande che accomunano studiose e studiosi di tutto il mondo, da discutere nei tre giorni di conferenza alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa”, come sottolinea la professoressa Milena Vainieri, responsabile del Laboratorio MeS - Management e Sanità dell'Istituto di Management, organizzatrice assieme al Centro di ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna dell’edizione 2023 della conferenza, in collaborazione con la London School of Economics e il Dartmouth Institute. Di seguito il programma: La presentazione dei lavori da parte di Milena Vainieri, responsabile del Laboratorio MeS Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna e organizzatrice dell’evento scientifico, insieme a Centro di ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna, London School of Economics, Dartmouth Institute. M.B.