Stadio e nuovo centro sportivo. La data chiave è il 3 dicembre

A margine dell‘evento Pharmanutra, con la presentazione del nuovo centro multidisciplinare il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente Giuseppe Corrado hanno approfittato del momento anche per parlare dello stato dell’arte relativo ai due grandi progetti che stanno catalizzando l’attenzione della cittadinanza e dei tifosi, lo stadio e il centro sportivo. Per entrambe la data chiave è quella del 3 dicembre. La parte più importante della breve chiacchierata tra il presidente e il primo cittadino pisano riguardava principalmente l’iter burocratico del Pisa Training Centre di Gagno. Conti ha rassicurato Corrado riguardo alle tempistiche. Tra due settimane infatti scadranno i termini per presentare le osservazioni, ma al momento agli uffici comunali non ne è ancora stata presentata nessuna. Con molta probabilità, secondo quanto emerge, potrebbero essere anche protocollate negli ultimi giorni, ma non si attende un grande volume di osservazioni e, sia il Comune, sia il Pisa, sono fiduciosi sulle tempistiche, in modo tale che la società nerazzurra a gennaio abbia il rilascio dei permessi a costruire. Già giunti negli uffici invece tutti i contributi degli enti sovraordinati per il progetto che hanno prodotto parere favorevole. Relativamente allo stadio si attende, anche in questo caso, la data del 3 dicembre, quando il Comune verrà in possesso della documentazione sul valore dell’Arena Garibaldi da parte dell’advisor nominato, sia per l’eventualità di cessione con l’esplicitazione del prezzo di vendita, sia per la valutazione del canone concessorio. Solo a quel punto partiranno le trattative sulle modalità della cessione.

Mic. Buf.