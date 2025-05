La scomparsa del professor Giuseppe Cognetti, pioniere dell’Ecologia

La città di Pisa e la sua Università piangono la scomparsa di Giuseppe Cognetti, professore emerito di Ecologia all’Università di Pisa e per tanti anni membro della Commissione per la ricerca scientifica del Ministero dell’Ambiente, proprio in virtù della sua riconosciuta competenza e autorevolezza. Nato a Livorno il 13 febbraio 1928, laureatosi in Scienze Biologiche a Pisa con il professor Mario Benazzi e successivamente divenuto assistente del professor Guido Bacci all’Università di Sassari, Cognetti ha vissuto una brillante carriera accademica divenendo subito, poco più che trentenne, ordinario di Zoologia all’Università di Modena. Dal 1979 fino al 2001 è stato professore ordinario di Ecologia dell’Università di Pisa, mentre successivamente, sempre a Pisa, è stato professore emerito di Ecologia. Nel 1982 ha inoltre ricevuto una Laurea ad honorem dall’Università di Orleans, in Francia, Paese con cui aveva dei forti legami. Membro del Rotary Club, presidente onorario del comitato scientifico di Mareamico e tra i fautori dell’istituzione del Parco dell’Arcipelago Toscano, Cognetti è stato un antesignano degli studi sull’impatto ambientale delle attività antropiche, individuando alcuni invertebrati marini come indicatori della qualità dell’ambiente.

Un vero pioniere nel suo campo, amatissimo dai suoi studenti, tanto che ancora oggi i risultati del suo lavoro sono impiegati in ambito applicativo, nonché un prolifico autore di numerose pubblicazioni sul tema della biodiversità e dell’inquinamento marino, sia in Italia che all’estero. Oltre ad aver lasciato un ricordo indelebile in tutte le persone che hanno avuto il piacere di conoscerlo, il professor Cognetti ha lasciato un vuoto incolmabile per la sua amata famiglia e per la moglie Anna Maria, che lo ha affiancato e sostenuto fino alla fine. I funerali si terranno oggi, mercoledì 14, alle 15, nella chiesa di Sant’Apollinare, in Barbaricina. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.