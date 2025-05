Venerdì al via Sant’Ubaldo tra festa, fiori e libri

Una festa che unisce religione, spirito di condivisione e senso di appartenenza. Torna da venerdì al 31 maggio sul viale delle Piagge la fiera di Sant’Ubaldo, arrivata alla sua 46esima edizione, interamente dedicata ad un percorso di divertimento, sport e cultura, che quest’anno ha una valenza particolare anche per il momento storico spirituale che le fa da sfondo. L’inaugurazione della fiera vera e propria sarà venerdì alle 17, con la presenza del vicesindaco Raffaele Latrofa e di Don Lorenzo Bianchi, parroco della chiesa di San Michele degli Scalzi, quando si darà apertura ufficiale degli stand enogastronomici, florovivaistici e di artigianato che da sempre arricchiscono la fiera organizzata da Alter Ego. Ma già stasera alle 21 nella chiesa Sms si terrà il concerto in ricordo di padre Felice Prinetti.

Ricco programma di appuntamenti di riflessione, cultura e sport, con il 1° torneo di solidarietà "Padre Felice Prinetti", sabato 17 alle 16 nei campi sportivi dell’oratorio Lanteri, "Aperilibro al Chiostro", alle 17 al centro Sms, dove Marchetti editore presenta "Quando la città dorme" raccolta di racconti ambientati a Pisa di Lorenzo Cantini, con degustazione di vini. Sport protagonista anche domenica 18, dalle 10 al Parco di Mau, Csi in Tour con "A Ciascuno il suo Sport" giunto alla IV edizione. Per dare spazio ai pisani più illustri sabato 24 alle 17 nel chiostro del centro Sms torna anche quest’anno il premio "Pisani si nasce Pisani si diventa", dove si celebra "Il lato umano delle eccellenze in terra di Pisa". "La 46esima edizione della Festa di S.Ubaldo ricade in un anno particolare per la Cristianità- afferma il presidente del comitato Le Piagge Antonio Schena- ringraziamo l’amministrazione comunale che ha confermato il suo prezioso Patrocinio, le Parrocchie di S.Michele, San Jacopo e San Biagio che hanno offerto il loro contributo e le associazioni che hanno affiancato le iniziative con proposte varie".

Alessandra Alderigi