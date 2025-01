Spostare il mercato di via San Martino in piazza Toniolo? Confcommercio approva

Pisa, 8 gennaio 2025 - “C'è una sola possibilità per salvare il mercato nel quartiere di San Martino, ovvero spostare i banchi in piazza Toniolo. Il lungo e proficuo percorso di concertazione intrapreso con l'amministrazione comunale ha permesso di realizzare un nuovo progetto di ricollocazione dei banchi e inserire una modifica alla circolazione nei giorni del mercato. Ringraziamo l'assessore Pesciatini per la disponibilità dimostrata verso le nostre richieste”. Esprime soddisfazione il presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo al termine della concertazione sulla ricollocazione del mercato di via San Martino. Presenti per Confcommercio Provincia di Pisa il vicedirettore Luca Franciosi, il consigliere Fiva Confcommercio Pisa Giuseppe Zerilli e i referenti sindacali Luca Pisani e Agnese Profeti. “Da anni gli operatori sostengono lo spostamento nella vicina piazza Toniolo, proprio con l'obiettivo di garantire un futuro a un mercato di assoluto riferimento per il centro storico di Pisa. Le nostre indicazioni sono state recepite e prevedono un riassetto di 13 posteggi, tra cui due alimentaristi e tre produttori, che secondo i nostri auspici darà nuova linfa al mercato del mercoledì e del sabato, rendendolo maggiormente attrattivo e fruibile per cittadini e visitatori senza snaturare la sua collocazione nel quartiere di San Martino. Uno spostamento necessario e non più procrastinabile, che siamo convinti possa garantire maggiori opportunità a operatori e clienti. Attendiamo fiduciosi che la proposta prosegua il suo iter fino all'approvazione in consiglio comunale”. “Il percorso condotto fianco a fianco con l'assessorato al commercio è stato intrapreso proprio per venire incontro alle richieste degli operatori e tutelare allo stesso tempo le attività in sede fissa” afferma il vicedirettore di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Franciosi “Per questo abbiamo richiesto nei giorni del mercato, mercoledì e sabato dalle 8 alle 14, una modifica del senso di marcia che permetta alle auto provenienti da via Bovio di rientrare in via Ceci e raggiungere così le attività presenti in via San Martino, in modo da garantire la loro piena fruizione anche con la nuova collocazione del mercato”. “Questo metodo di concertazione, adottato anche per l'attesa riqualificazione del Mercato di via Paparelli, è senz'altro la strada giusta per tutelare e valorizzare luoghi che rappresentano un autentico presidio di aggregazione e socialità, oltre ad offrire un servizio essenziale e garantire allo stesso tempo la vitalità del centro storico e di un'area caratterizzata da attività e negozi di vicinato di assoluto valore come via San Martino” conclude Franciosi.