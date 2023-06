Un amore così grande: sempre insieme da 71 anni

Pisa, 21 giugno 2023 – Quando Mario Del Monaco incise la celebre canzone ’Un amore così grande’, Isa e Alfiero erano già sposati da 24 anni. Il primo giorno dell’estate del 1952 Isa Baldacci e Alfiero Gnesi si unirono in matrimonio promettendo amore eterno. Un giuramento a cui tengono quotidianamente fede da 71 anni, un piccolo-grande record che va oltre persino ai nomi classici degli anniversari: ormai la coppia di San Giuliano ha superato anche le ‘fatidiche’ nozze di ferro.

Una vicenda commovente da raccontare, ma anche estremamente pratica perché – al di là di ogni romanticismo –, davvero Isa e Alfiero hanno attraversato mano nella mano la quotidianità sfidando le età, la routine, i problemi e tutti quei cambiamenti epocali che hanno stravolto la nostra società dal 1952.

Oggi i due coniugi festeggeranno nella loro casa di Orzignano, con i figli Nadia e Stefano e la compagna Silvia, il nipote Tiziano con la sua Elisabetta, la nipote Eleonora con il suo Francesco, le due bisnipotine Caterina e Vittoria, il nuovo giovanissimo arrivo Filippo e gli innumerevoli parenti. "Per noi sono un esempio da seguire – raccontano i parenti – ed è davvero meraviglioso vederli ancora insieme. Siamo orgogliosi". Nella vita non esistono segreti, ma vi è una strada da seguire con costanza ed applicazione: "Ed è quella – continua Francesco – che mio nonno ripete sempre: ‘Pazienza, pazienza. Serve tanta pazienza’". Ma anche servirsi l’uno con l’altro, andare oltre i difetti e le incomprensioni. Isa e Alfiero ci sono riusciti e oggi rappresentano uno splendido faro in un mondo abituato all’usa e getta.

Sposati quando lui aveva 20 anni e lei 18 a Vecchiano hanno lavorato una vita intera. Lui operaio della Piaggio, lei infermiera: un motorino per attraversare la vita e le giuste cure per viverla insieme.