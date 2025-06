San Giuliano Terme: avviato iter per la progettazione della sede della Protezione civile

San Giuliano Terme (PI), 18 giugno 2025 – La giunta comunale di San Giuliano Terme ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione della nuova sede della protezione civile comunale, dando di fatto il via all'iter della progettazione che richiederà un investimento complessivo stimato in 1,5 milioni di euro.

“Abbiamo compiuto un primo importante passo nel cammino per il potenziamento del sistema di protezione civile del territorio – afferma l'assessore alla protezione civile Marco Balatresi –. Una volta elaborato il progetto provvederemo al reperimento delle risorse finanziarie la realizzazione di un'opera che serva non solo i cittadini sangiulianesi ma l'intera area del lungomonte pisano, includendo i comuni di Vecchiano, Calci e Vicopisano, per un bacino di circa 60mila abitanti”.

La nuova struttura, già individuata dal Piano operativo comunale, sorgerà nell'area tra il distretto Asl e la scuola elementare in via Martin Luther King di proprietà comunale; essa rappresenterà un presidio strategico per la gestione delle emergenze in un territorio particolarmente esposto a rischi naturali ed ambientali.

"L'intenzione è quella di realizzare un vero e proprio presidio di sicurezza per i nostri cittadini e per tutto il territorio del lungomonte pisano, un'opera che vada oltre la semplice infrastruttura” prosegue l'assessore. La posizione geograficamente centrale del comune termale permette di servire efficacemente un'area molto vasta, migliorando significativamente i tempi di risposta alle emergenze. Il progetto nasce dalla constatazione che, attualmente, non esistono strutture simili nella zona del lungomonte pisano, rendendo San Giuliano Terme il punto di riferimento per l'area.

“In un'epoca in cui cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti eventi meteorologici estremi che possono creare criticità ambientali se non vere e proprie calamità naturali, è fondamentale dotarsi di strutture all'avanguardia. La futura sede metterà i nostri volontari di operare in condizioni ottimali e di coordinare al meglio gli interventi di soccorso". La sicurezza dei cittadini come priorità assoluta. "Siamo determinati a portare avanti questo progetto strategico per il territorio: la nuova sede della protezione civile sarà un investimento nel futuro della nostra comunità" conclude Balatresi.