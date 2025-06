Si rinnova il legame tra Cascina e Acciano: visita ufficiale del sindaco Betti

Cascina (PI), 18 giugno 2025 – Il Comune di Cascina è stato ricevuto nel nuovo salone del consiglio comunale di Acciano, piccolo Comune nella provincia dell’Aquila in Abruzzo, fortemente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009. Il motivo è semplice: il Municipio è stato ricostruito anche grazie al contributo del Comune di Cascina, reso possibile per l'impegno dell’allora giunta del sindaco Moreno Franceschini (presente alla cerimonia insieme al sindaco Michelangelo Betti e all’assessore, con entrambi i sindaci, Paolo Cipolli). Il primo cittadino abruzzese Fabio Camilli ha voluto rinnovare i ringraziamenti per l’impegno del Comune di Cascina nella fase cruciale e più dura della ricostruzione.

“Non dimentichiamo il sostegno che Cascina ci ha garantito – ha detto Camilli – e abbiamo ritenuto di invitare nuovi e vecchi amministratori al termine di una nuova ristrutturazione della nostra casa municipale. Il PNRR ci ha consentito di migliorare il lavoro fatto, ma è anche grazie agli amministratori e ai tecnici cascinesi se siamo ripartiti”. Alla cerimonia nella nuova sala del consiglio hanno partecipato anche alcuni amministratori di Acciano (c’erano il vicesindaco Valerio Munzi e alcuni consiglieri comunali) e dipendenti comunali.

“Una bella storia di solidarietà tra istituzioni seppur lontane e di dimensioni differenti – ha sottolineato il sindaco Betti –. Camilli ha rimarcato il sostegno e il contributo arrivati da Cascina, per una più celere riapertura del Municipio. Dopo il terremoto in Abruzzo del 2009, il nostro ente fu a fianco della ricostruzione nel Comune di Acciano. Abbiamo dunque accolto con piacere l’invito del primo cittadino abruzzese e siamo tornati in visita in provincia de L’Aquila. Una due giorni intensa per un incontro tra amministratori e per rinsaldare l’amicizia tra i due Comuni. Un modo per parlare di una storia di solidarietà tra istituzioni e del presente dei due territori”.

E in questi anni il Municipio di Acciano, grazie al PNRR, è stato ulteriormente rinnovato, anche per ospitare la farmacia, l’ufficio postale e altri servizi per i cittadini. Dopo il sisma L’Aquila è stata sotto i riflettori internazionali, anche ospitando il G8, ma ci poteva essere il rischio che parte del territorio non trovasse la necessaria attenzione. La vicinanza dimostrata da Cascina, non solo a parole, ha fatto sì che il Comune di Acciano non dimenticasse il sostegno ricevuto allora.

“Ci fa piacere – ha concluso Camilli – che sia l’attuale primo cittadino Betti sia l’amico Moreno Franceschini, alla guida del Comune di Cascina fino al 2011, abbiano accettato di farci visita. Vogliamo rinnovare un legame nato nel difficile momento del post sisma e per questo di particolare valore. Non sarebbe stato possibile fare tutto quello che abbiamo fatto in quel difficile momento senza l’aiuto di tanti e tra questi mai dimenticheremo la Municipalità di Cascina, a cui saremo sempre grati”.