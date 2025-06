Festeggiamenti: “L’Angolo della Bellezza” celebra il traguardo dei 10 anni di attività

Pisa, 18 giugno 2025 – Dieci anni di passione, professionalità e dedizione al benessere: il centro estetico L’Angolo della Bellezza, situato in via Livornese n.1183 a San Piero a Grado (PI) , taglia il traguardo del decennale.

Un risultato importante per l’imprenditrice Elena Toniolo, che in questi anni ha saputo costruire un punto di riferimento per la cura della persona, unendo competenza, attenzione al cliente e continua innovazione. Alla consegna del riconoscimento presenti il Direttore Generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, l'Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e la Referente Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Arianna Gherardeschi.

“Ci ho creduto fin dall’inizio, dieci anni fa, quando ho deciso di intraprendere questo investimento” racconta l’imprenditrice Elena Toniolo. “Nel corso degli anni l’attività è cresciuta, grazie a numerosi investimenti e a un impegno costante. A un certo punto ho scelto di proseguire da sola, dedicandomi esclusivamente ai miei clienti. Oggi sono molto soddisfatta del percorso che ho compiuto, e profondamente grata alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta nella realizzazione di questo sogno”.

“Per il futuro, intendo continuare a seguire la mia linea: mantenere prezzi accessibili offrendo al contempo prodotti di alta qualità, top di gamma sul mercato. Il mio obiettivo è introdurre nuove tecnologie per garantire standard sempre più elevati di qualità e sicurezza. Credo fermamente che, se il cliente è felice, lo sono anch’io”.

A congratularsi per il traguardo il Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli: “Dieci anni rappresentano un traguardo significativo, soprattutto in un settore come quello dell’estetica, che richiede costante aggiornamento e grande impegno. A lei e vanno i nostri complimenti più sinceri e l’augurio di altri anni di successi”.

Sulla stessa linea l'assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini: “Festeggiamo il decennale di un'attività che si trova in un luogo tra i più iconici del nostro territorio pisano grazie alla sua bellezza e alla presenza della straordinaria basilica. In una realtà così significativa come San Piero a Grado, che costituisce il tessuto connettivo tra la città e il litorale, possiamo affermare che, essendo un centro estetico, si unisce la ricerca della bellezza a quella naturale che caratterizza la nostra realtà ambientale, paesaggistica e balneare”.