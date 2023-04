"Sportello comunale dedicato al lavoro"

"Mi impegnerò per costituire uno sportello comunale per il lavoro, valido strumento di incontro tra domanda e offerta di lavoro coinvolgendo aziende presenti sul territorio e i cittadini". E’ la principale proposta politica con la quale si ricandida alle amministrative con la Lega, Annalisa Cammellini(nella foto), 44 anni, consulente del lavoro che si ricandida per il secondo mandato con il Carroccio. "Ci metto di nuovo la faccia - spiega la candidata - perché credo fortemente che l’effetto Conti di questi ultimi 5 anni ha collaudato un processo di trasformazione per la nostra città, che se confermato, avrà ulteriori successi anche a livello nazionale. Il mio concetto di buona politica, fatta con il cuore, ha come principi l’efficienza e l’efficacia delle buone pratiche di indirizzo. Proseguirò nel solco del mio impegno di questi primi 5 anni: sviluppare politiche del lavoro, ponendo al centro famiglie e imprese, coniugando interessi sociali, inclusivi, etici dei singoli alla capacità e agli strumenti della pubblica amministrazione, creando un sistema di welfare comunale".

In che modo?

"Attraverso un tavolo di lavoro tra i servizi del lavoro a livello territoriale, associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie per il lavoro, camera di commercio ed enti bilaterali. E’ un tema sul quale sto lavorando da tempo e che ora vedo vogliono provare a intestarsi altre liste che appartengono al centrosinistra".

Che cosa serve secondo lei?

"La fruizione di progetti che siano validi strumenti utili per conciliare vita e lavoro delle famiglie, ma anche avviare tirocini formativi e stage in Comune dando linfa alle politiche giovanili e istituendo un bonus lavoro per le aziende virtuose. Infine, mi piacerebbe istituire ;un un premio in memoria del professor Marco Biagi, ucciso dalle Br, coinvolgendo l’università di Pisa e la giornata della legalità del mondo del lavoro in città".