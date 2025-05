"Spiriti solitari" di Masoni e Bartelloni torna con De Gregori e i 50 anni di Rimmel

Pisa, 26 maggio 2025 - Compie gli anni, in questo 2025, uno dei dischi più importanti della musica leggera italiana: Rimmel di Francesco De Gregori. E la ricorrenza è di quelle significative, visto che sono cinquanta gli anni trascorsi dall’uscita dell’album, da quel gennaio del 1975 in cui un Principe allora appena ventiquattrenne ha consegnato alla storia della canzone d’autore italiana uno dei suoi capolavori assoluti, raggiungendo così un successo fin lì soltanto sfiorato. Non è un caso, dunque, che lo stesso cantautore romano abbia voluto celebrare l’LP che ha sparigliato le sue carte, i suoi “quattro assi di un colore” solo, organizzando un tour (che toccherà anche Pisa il prossimo 30 agosto, ndr), tutto dedicato all’album, vincendo così una certa ritrosia a tornare a cantare brani scritti quando era poco più di un ragazzo, consapevole di quanto sia stato in primis quel disco a farne uno dei numi tutelari del cantautorato italiano.

Un po’ per festeggiare a propria volta un compleanno così importante e un po’ anche per ‘preparare’ il pubblico al concerto che si terrà in città a fine agosto, anche il duo composto da Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni, ideatori e conduttori della rassegna Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati con cui fin dal 2019 organizzano eventi di approfondimento e divulgazione dedicati ai maggiori autori della canzone italiana, ha deciso di riservare un’intera serata a Francesco De Gregori e al suo Rimmel. Attraverso il consueto mescolarsi di racconto, immagini, ascolti e curiosità, i due ripercorreranno le fasi creative e compositive dell’album, dedicando spazio e attenzione a ognuna delle canzoni che lo compongono, dalla celeberrima title-track a Pablo, Pezzi di vetro, Buonanotte fiorellino e a tutti gli altri pezzi che sono entrati ormai a far parte del patrimonio musicale italiano.

L’appuntamento è per venerdì 30 maggio alle 21:00 alla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa (P.zza San Paolo all’orto, 20 – Info e prenotazioni al 377.3213352 – Offerta minima € 8)