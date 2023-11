Spintona una donna perché straniera, denunciato con l’aggravante razziale

Pisa, 19 novembre 2023 – L’ha spintonata e poi ha continuato ad insultarla, tutto perché straniera. E’ successo a bordo di un autobus in pieno centro storico a Pisa e la vittima è una donna, aggredita verbalmente anche dopo essere scesa dal mezzo.

L'uomo un 54enne, già noto alle forze dell'ordine per la sua intemperanza, è stato raggiunto da una volante della polizia che lo ha poi accompagnato in questura dove è stato denunciato per i reati di minacce e violenza privata aggravati dalla discriminazione razziale.

Il fascicolo del 54enne è stato trasmesso anche all'ufficio misure di prevenzione della Questura, per valutarne una misura preventiva per contenerne nell'immediato la pericolosità sociale.