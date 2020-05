Pisa, 8 maggio 2020 - È polemica per l'ordinanza del sindaco di Pisa Michele Conti, in vigore dal 7 al 17 maggio, che nei giorni festivi e prefestivi consente l'accesso alle spiagge del litorale pisano per attività motoria e fisica solo ai residenti della città della torre pendente, escludendo così anche i confinanti livornesi. Tra Calambrone e Tirrenia i livornesi sono tanti, non solo tra i frequentatori ma anche tra i proprietari.

«Non si può pensare solo al proprio territorio scaricando il problema sugli altri, e non parlo da sindaco di Livorno, ma da amministratore che fa parte della regione», commenta il sindaco di Livorno Luca Salvetti. «Quella che deriva da una simile ordinanza - prosegue Salvetti - è una visione da Medioevo. Se tutti facessimo così che cosa accadrebbe? Allo stesso modo potrebbe obiettare ad esempio anche il sindaco di Vecchiano o Pontedera che anche per i suoi cittadini si vedrebbe negato l'accesso al mare. Gli amministratori dovrebbero ragionare in modo coordinato, soprattutto se fanno parte della stessa regione, e soprattutto se ci si trova in una situazione non drammatica come è il caso di Livorno e Pisa». «Mi auguro dunque - conclude il sindaco di Livorno - che questa ordinanza venga rivista al più presto e che non venga prolungata nel corso della stagione estiva».

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha quindi fatto preparare dagli uffici le Faq ovvero le domande più frequenti. Ma per venire incontro ai cittadini, domani e domenica insieme alla Municipale, saranno presenti sul litorale 60 volontari delle associazioni (Cri, Pubblica Assistenza e Misericordia) per fornire informazioni, vigilare che non si creino assembramenti e siano rispettate le regole, oltre a distribuire mascherine in caso di necessità.

Quando entra in vigore l’ordinanza e fino a quanto rimane valida?

E’ valida da ieri e rimane valida fino al 17 maggio o fino a nuove disposizioni statali o regionali che disciplinino le stesse ipotesi o fino a diverso provvedimento del Sindaco.

Quali attività riguarda?

Riguarda solo l’esercizio dell’attività motoria e dell’attività sportiva che si intendono praticare sulla spiaggia o sugli scogli.

Cosa si intende per «attività motoria»?

È da considerarsi "attività motoria" camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici.

Cosa si intende per «attività sportiva»?

Si fa attività sportiva quando si pratica, anche a livello amatoriale, una disciplina considerata dal Coni come "disciplina sportiva". Vi rientrano gli sport acquatici con impiego di attrezzature (surf, windsurf, canoa, barca a vela, immersioni), la pesca sportiva da scoglio e da riva.

Si può accedere alle spiagge per praticare attività motoria nei giorni feriali?

Solo a piedi o in bicicletta, vietato l’uso di autoveicoli o altri mezzi di trasporto pubblico o privato; solo individualmente perché l’accompagnamento è previsto solo per i minori o per le persone non autosufficienti; si può accedere dalle 8 alle 20; partenza e rientro debbono avvenire dalla propria residenza e nell’arco della stessa giornata; distanza interpersonale di almeno 1,80 metri a meno che non si sia conviventi o non si accompagnino minori o persone non autosufficienti.

Si può accedere alle spiagge per praticare attività motoria nei giorni festivi e prefestivi?

Nei giorni festivi e prefestivi l’accesso è consentito solo ai residenti nel Comune di Pisa.

Si può accedere alle spiagge per praticare attività sportiva nei giorni feriali?

Si può anche usando mezzi di trasporto privati, provenendo da tutto il territorio regionale (ma no da fuori Toscana); solo individualmente perché l’accompagnamento è previsto solo per i minori o per le persone non autosufficienti; si può accedere dalle 8 alle 20; la partenza e il rientro debbono avvenire dalla propria residenza e nell’arco della stessa giornata; distanza interpersonale di almeno 2 metri, a meno che non si accompagnino minori o persone non autosufficienti.

Si può accedere alle spiagge per praticare attività sportiva nei giorni festivi e prefestivi?

Accesso consentito solo ai residenti nel Comune di Pisa.

Cosa occorre per pescare in mare?

E’ necessario dotarsi di una comunicazione che si effettua, per via telematica, al Ministero. E’ obbligatorio l’uso della mascherina protettiva durante l’attività motoria o durante l’attività sportiva?

E’ sempre obbligatorio per l’attività motoria. Per l’attività sportiva si può prescindere dall’uso della mascherina a condizione che si mantenga la distanza interpersonale di almeno 2 metri.

F.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA