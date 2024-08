Spettacolo e cena con i prodotti igp

Vicopisano protagonista degli eventi più suggestivi dell’estate, con le sue inedite prospettive e location tra natura e storia, il borgo propone un grande cartellone. Il teatro dell’estate vede in scena sabato, alle 21:30, nell’Antico Frantoio Toscano Del Rio Grifone, la prima nazionale dello spettacolo "Opzioni di un clown" di Guascone Teatro, per la rassegna Utopia Del Buongusto, di e con Andrea Kaemmerle. "Opzioni di un Clown" è la nuova produzione di Guascone Teatro, un’antologia emotiva che, partendo dal capolavoro mondiale di Heinrich Boll, "Opinioni di un Clown", attraverso i 35 anni di carriera comica di Andrea Kaemmerle, arriva a rispolverare aneddoti e cavalli di battaglia riemersi da reperti di notti fumose ed evaporati in una nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte. Prenotazione allo 328.0625881, possibile una cena a base di prodotti locali a cura del catering Zanobini, con l’olio extravergine Igp della Strada dell’Olio Monti Pisani, gli altri prodotti del Frantoio, godendo della vista mozzafiato sulla Rocca fortificata dal Brunelleschi e sul borgo di Vicopisano.

A.A.