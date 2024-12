Regali, quanto costa il Natale dei pisani: spesa di 190 euro a testa

Pisa, 5 dicembre 2024 – Ogni pisano spenderà sui 190 euro per i regali di Natale, le famiglie 398. È quanto emerge dall’indagine di Confcommercio che ha quantificato la spesa media dei cittadini durante le feste che, rispetto al 2023, è in crescita. Nel 2024, infatti, ogni pisano spenderà mediamente 190 euro, 20 in più rispetto allo scorso anno. Cresce anche la spesa media a famiglia, che se nel 2023 era di 365 euro oggi è aumentata a quasi 400 (398). Una spesa che, per il 46,8% degli intervistati, viene vissuta però con piacere. “Otto persone su dieci - afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi - non rinunceranno ai regali e l’82,3% farà acquisti per questo periodo. Il Natale resta un punto fermo nelle nostre tradizioni e nonostante le preoccupazioni rimane un importante indicatore della fiducia dei consumatori”. Purtroppo, l’aumento dei soldi destinati ai regali non significa automaticamente maggiori incassi per i negozianti, perché, spiega Maestri Accesi, “parte della spesa sarà assorbita dall’aumento dei prezzi e dall’inflazione”.

Ma cosa si regalano i pisani a Natale? Secondo l’indagine i prodotti enogastronomici si confermano anche nel 2024 la tipologia di regalo più diffusa (85,3%), ma in cima alla lista dei desideri si trovano anche prodotti per la cura della persona (62,2%), capi di abbigliamento (60,3%), libri ed e-book (56,2 %), giochi per bambini (52%), carte regalo e buoni digitali (49,9%). Il presidente di Confcommercio ha voluto anche fare un appello a comprare nei negozi di vicinato, che si confermano tra i canali d’acquisto prediletti con il 42,5% delle preferenze. “Il modo di fare shopping si sta evolvendo: il 64,4% dei consumatori opta per una combinazione tra negozi fisici e online, mentre il 24,6% preferisce i punti vendita tradizionali e l’11% sceglie invece il web come unico canale, dimostrando la crescente centralità del digitale. In una situazione del genere - continua Maestri Accesi - rinnovo l’invito a sostenere il commercio locale”. Un invito condiviso anche dall’assessore al commercio Paolo Pesciatini: “Auspico che le famiglie comprino i loro regali di Natale nei negozi cittadini. Le attività sono a nostro servizio, sono preziosissime durante il Covid, e vanno sostenute perché riescono a trasferirci quel calore, empatia e qualità che, soprattutto in questo periodo, è fondamentale”.

Mar.Fer.