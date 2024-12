Solidarietà, il mercato di Natale Pallium: regali offerti in cambio di donazioni

Firenze, 4 dicembre 2024 – I giorni 7 e 8 dicembre, dalle 10 alle 18, al Grand Hotel Adriatico, in via Maso Finiguerra 9, a Firenze si svolgerà il mercato natalizio di Pallium. Tanti oggetti e prodotti saranno offerti in cambio di donazioni e potranno diventare i regali di Natale solidali. Le donazioni, infatti, andranno a sostenere l’assistenza sanitaria domiciliare di Pallium. “Pallium”, associazione di volontariato che dal 2001 assiste ogni giorno a domicilio, gratuitamente, pazienti oncologici, neurologici ed anziani con gravi patologie, ringrazia la generosità del Grand Hotel Adriatico che ospiterà il mercato natalizio, e i tanti privati e ditte che doneranno oggetti e prodotti per il mercato. “Il mercato di Natale è diventato un appuntamento fisso per chi vuole sostenere Pallium con le proprie donazioni. Aspettiamo i nostri sostenitori, e tutte le persone che vorranno venire, al Grand Hotel Adriatico – dice il presidente di Pallium OdV, Tullio Aggio -. Come diceva Henry David Thoreau, la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai.” Inoltre, per le festività natalizie sarà possibile prenotare un panettone o un pandoro “Pallium” in cambio di una donazione.