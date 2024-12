Il regalo sospeso da Bobini, il mercatino per lo Scudo col Calcit

Arezzo, 1 dicembre 2024 – Si avvicina il Natale e per renderlo ancora più speciale ci sono i regali solidali. Come quelli che si possono fare alla mostra del Gruppo Femminile Calcit "Sotto l'albero di Natale" con una vastissima offerta di oggetti di pregio e prodotti fatti a mano aperta al Circolo Artistico fino all’8 dicembre. Un appuntamento annuale ed un’occasione per unire regali natalizi e raccolta fondi da destinare al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche Scudo. La mostra al Circolo Artistico in Corso Italia 108 resterà aperta fino a domenica 8 dicembre con orario continuato 10,30-19,00, il lunedì dalle 15 alle 19. E torna anche al il regalo sospeso con la Campagna "Un Sorriso in Dono". Anche quest’anno, la Croce Rossa Italiana Comitato di Arezzo lancia la sua tradizionale iniziativa natalizia per portare un sorriso a chi è in difficoltà. Fino al 18 dicembre è possibile lasciare un regalo di Natale da Bobini Giocattoli. I regali raccolti saranno consegnati dai volontari della Croce Rossa entro la vigilia di Natale ai bambini delle famiglie in difficoltà seguite dal Comitato aretino. Un gesto semplice che può rendere il Natale di tante persone più sereno e pieno di speranza. Il negozio ha una lista di bambini divisi per fasce d’età e sesso, tra quelli seguiti dalla Croce Rossa, e può consigliare nell’acquisto dei doni da lasciare per le famiglie più bisognose.

In via Ricasoli è aperto fino all’8 dicembre il mercatino dei volontari ospedalieri Avo.

Fondazione Thevenin e Fondazione Monnalisa “insieme con il cuore” per un Natale di solidarietà. Inaugura domani sabato 1 dicembre alle ore 11:00 in via San Lorentino 58 il nuovo charity shop che per tutti i fine settimana della “Città del Natale” proporrà abbigliamento per bambini firmato Monnalisa e accessori della azienda brasiliana AREZZO, questi ultimi parte della collezione presentata a fine agosto in città e donata a Casa Thevenin. Il ricavato andrà tutto in favore della costruzione di un nuovo asilo nido aziendale riservato ai piccoli delle dipendenti delle aziende aretine che aderiranno al progetto, promosso insieme dalle Fondazioni Thevenin e Monnalisa.

Il negozio sarà aperto nel fine settimana la mattina dalle 10:00 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. Una iniziativa che le due Fondazioni intendono riproporre anche in occasione delle principali festività del prossimo anno.