Speed Velox per la sicurezza dei cittadini nel Comune di Vicopisano

Il sindaco ferrucci con l'assessore Bertini

Pisa, 7 febbraio 2023 - La prossima settimana, nel Comune di Vicopisano, la Polizia Municipale inizierà a usare lo speed velox, un rilevatore di velocità delle auto.



FERRUCCI - "Il nostro è un territorio difficile da gestire per quanto riguarda il traffico - spiega il sindaco Matteo Ferrucci - è lungo e stretto tra Monte Pisano e Arno, sono migliaia i veicoli che si muovono ogni giorno, per andare nelle zone industriali , nelle frazioni, ci sono strade importanti. Da tempo riceviamo numerose segnalazioni dai cittadini sull'eccessiva velocità, spesso purtroppo tenuta, e come Amministrazione siamo intervenuti in tutti i modi in cui abbiamo potuto, ad esempio tramite gli attraversamenti luminosi sulla Provinciale Vicarese che funzionano e che implementeremo. Più complessa è la situazione in Via Butese che, come sappiamo inizia da Viale Diaz, dove per indurre a rispettare i limiti, dopo varie e lunghe 'strade' intraprese con gli enti preposti, è emerso definitivamente che al momento non ci è consentito, né mettere attraversamenti pedonali né autovelox fissi. Ringrazio l'assessore alla Polizia Municipale, Valentina Bertini - aggiunge il Sindaco - e il Comandante della Polizia Municipale, Riccardo Sodi, per aver trovato questa soluzione dello speed velox, ma, lo dico chiaramente, a noi preme la sicurezza non fare il bilancio con i soldi dei cittadini e delle sanzioni, tutto è pubblico e consultabile, solo per questo obiettivo saranno fatti controlli ed eventuali multe dalla prossima settimana. Lo diciamo in anticipo proprio per avvertire la comunità perché, fatta questa premessa, poi ci saranno fermezza e massima attenzione."



BERTINI - Riprende le parole del sindaco l'assessore Bertini: "Consideriamo prima di tutto lo speed velox un investimento per la sicurezza delle persone, si tratta di uno strumento che viene installato direttamente sulle auto della pattuglia della Municipale per rilevare la velocità dei veicoli in allontanamento, quindi da dietro. In parallelo a questo sono in programma una serie di iniziative dell'Amministrazione sia dedicate ai più giovani, anche con lo staff di Wonderland, la discoteca educativa per teenager a Uliveto Terme, che a tutti i cittadini per sensibilizzare sui rischi della strada e della velocità, per informare su tutte le regole da rispettare e sui comportamenti corretti quando siamo alla guida."

M.B.