Spaccia sulla ciclabile 40enne arrestato Processo a luglio

Spaccia eroina sulla ciclabile del trammino. Il Nosu, Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della polizia municipale di Pisa, ha arrestato un quarantenne di origini marocchine, conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di due sacchetti di 30 grammi di eroina purissima dal valore di 4000 euro, la somma di 115 euro in banconote, una bilancina, sostanze da taglio, e tre telefoni cellulari. Uno dei telefoni rubati, appartenenti un anziano signore della provincia di Pisa è già stato consegnato al legittimo proprietario. L’intervento degli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini è scattato dopo la segnalazione di un residente che denunciava l’occupazione del suo capanno degli attrezzi. Dopo essersi rivolto alle autorità. Il Comando di polizia municipale ha avvitato i controlli. Nel capanno era inoltre presente un giaciglio con gli effetti personali. Il tutto è avvenuto ai margini della pista ciclabile che collega Pisa a Marina. Un punto ideale al riparo da occhi indiscreti. Tratto in arresto, l’uomo è comparso ieri mattina davanti al giudice per la convalida e il giudizio per direttissima. A sua difesa ha dichiarato di aver detenuto lo stupefacente per conto di terzi ignoti, dei quali non ha voluto rivelare i nomi. Ai fatti e alle dichiarazioni si somma il nutrito curriculum, entrato e uscito diverse volte dal carcere. Il giudice ha dunque convalidato l’arresto e ha rinviato il processo al 20 luglio per decidere con rito abbreviato su detenzione ai fini di spaccio, invasione di immobili e ricettazione.

E.M.D.P.