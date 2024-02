Spaccia coca e hashish. Arrestato e liberato

Un arresto per droga. I carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel capoluogo, in prossimità di Lungarno Bruno Buozzi, alcuni militari della Sezione Radiomobile, liberi dal servizio, hanno sorpreso un 46enne di nazionalità tunisina che aveva ceduto sostanza stupefacente ad un compratore. I militari, con il supporto di altri colleghi giunti sul posto, hanno dapprima proceduto alla perquisizione personale del fermato, rinvenendo e sequestrando 3 dosi di cocaina, poi, dalla successiva perquisizione domiciliare, hanno sequestrato un panetto di hashish di circa 85 gr, vari involucri di coca per 30 gr, centinaia di euro in contanti.

Ieri mattina la direttissima: disposto il divieto di dimora nel comune di Pisa.