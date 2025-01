SoulVibes e Maurizio Geri in "Cantando Conte"

Domani, venerdì 3 gennaio, alle 21.30 i SoulVibes, gruppo formato da Elisa Ghilardi, Paolo PeeWee Durante, Alessio Bianchi, Marco Galiero e Enrico Cecconi inaugurano un nuovo anno di concerti sul palco di Exwide. Ripercorreranno la storia della musica suonando i grandi classici che hanno segnato un’epoca ma anche attingendo a brani che fanno parte del panorama musicale moderno.

Sabato 4 gennaio, sempre alle 21.30, secondo appuntamento con un omaggio intimo al grande maestro Paolo Conte. Una rilettura essenziale dei suoi grandi classici del chitarrista Maurizio Geri insieme al fisarmonicista Giacomo Tosti.

"Ascoltare un disco di Conte – spiega Maurizio Geri – è come viaggiare stando comodamente seduti in poltrona; un viaggio nel tempo e nello spazio, nell’Italia del dopoguerra ed in quella esotica di oggi, dalle intimità metropolitane di Parigi alle spiagge tropicali, è anche un viaggio nell’anima, evocativo e colorato da “aie bianche”, “diavoli rossi”e “verdi milonghe” certo un autore tutto italiano! Anzi astigiano, quando Genova sembrava così lontana e forse lo era davvero".

"Quando abbiamo iniziato a suonare i suoi brani – continua – , e lo facciamo da sempre, nelle feste fra amici o nella tranquillità casalinga, eravamo con lui nelle nebbie di Stradella con la nostra fisarmonica o aggrappati ad una chitarra galleggiante nei flutti bizzarri dei mari del sud. Ci auguriamo che queste sensazioni diventino in quel momento anche vostre".