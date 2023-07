"Sostegni ai più fragili per 850mila euro"

Tre diverse misure di sostegno destinate ai più fragili da inserire nella variazione di Bilancio 2023-25 che sarà approvata martedì prossimo in consiglio comunale e che per la quale la Lega propone tre emendamenti, sottoscritti anche dalle altre forze di maggioranza (Fdi, Pisa al centro e Forza Italia). "Si tratta di misure significative ed urgenti - ha spiegato il capogruppo del carroccio Edoardo Ziello, presentatore degli emendamenti - che sono già state condivise dal sindaco, Michele Conti: 50 mila euro da destinare a contributi alimentari per le persone indigenti, che non possono beneficiare della card governativa contro la povertà perché membri di nuclei familiari composti da una o due persone e con un Isee non superiore a 15 mila euro, 300 mila euro per assicurare il sostegno a coloro che devono fare i conti con una situazione di morosità incolpevole e 500 mila euro (dall’avanzo di amministrazione 2022) per intervenire sulle case di risulta, ovvero gli alloggi popolari liberi che possono essere riassegnati solo dopo le necessarie manutenzioni straordinarie". Sono emendamenti, conclude Ziello, "pensati per venire incontro da subito alle esigenze dei più bisognosi sempre più esposti al rincaro dei prezzi e, nel caso dei 500 mila euro in più nel budget per la sistemazione delle case di risulta, per accelerare la ristrutturazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinato a fronteggiare la tensione abitativa: misure che intendiamo applicare da subito fin dal prossimo autunno: in questo mandato vogliamo evitare di assegnare case di risulta, chiedendo al cittadino di pagare la ristrutturazione, perché deve essere il Comune tramite l’ente gestore a farlo per una questione di civiltà".