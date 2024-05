Sosta in San Francesco. Ventuno posti auto e nuove regole per il tribunale

Il Comune ha firmato una convenzione con il Tribunale e Pisamo per ridurre l’orario dei parcheggi in piazza della Repubblica, riservato ai dipendenti degli uffici giudiziari. Un accordo che nasce dalle richieste sempre più impellenti dei residenti della zona San Francesco, che lamentano da tempo una netta riduzione degli stalli a loro riservati nella piazza a vantaggio dei dipendenti giudiziari. La convenzione, già in vigore, cambia l’orario di utilizzo esclusivo ai dipendenti del tribunale da 7.30-18.30 a 7.30-14, lasciando quindi dalle 14 in poi la sosta negli stalli gialli riservata ai residenti.

Nel dettaglio, nella convenzione si specifica che è consentita la sosta dei veicoli dei residenti dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 7.30 del mattino seguente negli stalli gialli del piazzale davanti al Tribunale (Piazza della Repubblica); dalle 14 alle 8 del mattino seguente limitatamente ai parcheggi situati in via del Buschetto e in via Giusti.

Inoltre il sabato il parcheggio negli stalli gialli è consentito per i residenti senza limiti di orario nelle vie adiacenti al Tribunale, via del Buschetto, via Giusti e Piazza della Repubblica (ad eccezione degli stalli a lisca di pesce posizionati di fronte al Palazzo di Giustizia nei quali è interdetta la sosta dalle 7.30 alle 13). In tutti i giorni festivi la sosta è consentita su tutta l’area demaniale ad eccezione di tre posti, davanti al Tribunale e segnalati con strisce gialle trasversali, al fine di garantire la sosta al personale e ai magistrati di turno per le attività urgenti.

Rimane fermo il divieto di sosta h 24 per i residenti su tutta l’area di via Santa Bibbiana, lato Tribunale di Pisa. Infine, il Comune di Pisa consente al Tribunale e ai suoi dipendenti o magistrati assegnati di sostare i propri veicoli negli stalli che si trovano lungo la via del Buschetto su area comunale.

"Ringrazio la presidente del Tribunale di Pisa, Beatrice Dani, per essere venuta incontro alle richieste del Comune - dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti - che si è fatto portavoce delle esigenze dei cittadini residenti in zona San Francesco. L’accordo raggiunto va nella direzione di conciliare le esigenze di parcheggio dei residenti con le necessità di servizio del Tribunale, nell’ottica di proseguire la convivenza di un’istituzione così importante all’interno di questa parte del centro storico. Come promesso ai cittadini - conclude Conti - siamo arrivati a un risultato che permette una rimodulazione degli orari a vantaggio dei residenti".

Il primo cittadino ha inoltre rivendicato un accordo insieme a Pisamo che punta a migliorare la situazione dei posteggi in zona San Francesco: un’area di 520 metri quadrati in via Buonarroti, angolo con via San Lorenzo, che sarà a breve adibita a parcheggio pubblico con strisce blu, dalla quale vengono ricavati 21 posti auto. Sono già iniziate le operazioni di pulizia dell’area, a cui seguirà la realizzazione del parcheggio, che sarà a disposizione dei cittadini entro la fine di maggio. "In una epoca in cui la carenza dei posti auto in centro a Pisa è sempre più stringente - spiega Andrea Bottone, amministratore di Pisamo - avere reperito 21 posti auto in zona Tribunale è un fatto epocale. Sono iniziate le operazioni di pulizia e poi saranno realizzate le opere accessorie per consentire l’utilizzo del parcheggio".