Sosta e Ztl in San Francesco: "Meno permessi e più stalli. Le nostre proposte urgenti"

Il comitato di quartiere di San Francesco ha mandato una serie di richieste all’amministrazione comunale per favorire la viabilità nel centro storico. Provvedimenti che i residenti si augurano di chiarire prima dell’entrata in vigore della nuova ordinanza del 31 marzo. Nello specifico, chiedono dei varchi in uscita in via del giardino, via Gereschi, via santa Bibbiana, piazza Santa Caterina e piazza della berlina dove si vuole anche un varco in entrata. Ma non solo: "chiediamo la limitazione di ingresso e sosta per polizia giudiziaria al solo orario di servizio e non tutto il giorno come adesso, una riduzione dei permessi delle auto private dei carabinieri all’orario di lavoro e che il numero di permessi non sia superiore a quello degli stalli riservati".

Anche il tribunale è nel mirino, dato che i dipendenti del palazzo di giustizia e della procura "potranno accedere solo in una fascia oraria e sostare fino a termine servizio. I permessi in ingresso devono avere orario 7-9 e dopo la fascia di ingresso gli stalli devono rientrare nella disponibilità anche dei residenti". Il comitato chiede poi la "riduzione numerica dei permessi attualmente rilasciati a tutte queste categorie, individuandone un tetto massimo, mentre chi rimarrà fuori avrà sempre a disposizione gli stalli ZSC a un prezzo più che calmierato". Poi il comitato aggiunge: "Ridurre i permessi dei residenti è un atto inutile, nonostante ciò può essere percorribile laddove la sosta nella ZSC sia ricompresa nel permesso rilasciato e non soggetta ad abbonamenti onerosi e insostenibili per le famiglie. A questo si aggiunge che finché non sarà attivo un sistema di controlli non potrà essere soggetto a multa il residente che accede, alternativamente, alla ZTL".

Ma anche la viabilità è nel mirino dei residenti, che chiedono "la rimozione stalli gialli lato prefettura e verifica utilizzo improprio degli stalli riservarti tramite segnaletica rimovibile". Poi un recupero di vari stalli "riorganizzando della gestione dello spazio su strada" e una "riduzione del divieto di sosta per mercato bisettimanale ai bagni di Nerone agli effettivi orari dell’attività". Il comitato conclude chiedendo la "regolarizzazione degli stalli in via San Francesco lato Chiesa per riservarli ai residenti".