Soroptimist nelle scuole. Segnalibri anti-violenza

Con un segnalibro distribuito nelle scuole, il Soroptimist Club di Pisa si fa portatore di una campagna informativa contro la violenza sulle donne. "Un service – spiega Francesca Pacini, presidente del club – a cui teniamo molto e che si incardina nel programma Respect dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il nostro club ha realizzato un segnalibro che riporta un Qr Code e i numeri di riferimento per chi è vittima di violenza e di stalking. C’è poi un elenco essenziale di segnali o di consigli da considerare per non cadere vittime e per reagire".

Da diversi mesi le socie del Soroptimist Club portano tra gli studenti delle scuole cittadine la cultura del rispetto per le donne e i segnalibri, come è di recente avvenuto al Liceo Musicale Carducci che ha ospitato, su invito della preside Sandra Capparelli, la campagna del Soroptimist in occasione del recente Concerto di Carnevale.

Alla Stazione Lepolda gremita di studenti, famiglie, docenti, l’intera comunità scolastica del Carducci ha partecipato a una serata di musica eccezionale: in questa occasione i segnalibri antiviolenza sono stati distribuiti dalle studentesse e dagli studenti stessi a tutti i partecipanti.

"Se tra i vostri compagni vi sembra di riconoscere i segni di una violenza non abbiate paura e non lasciateli soli – ha detto la presidente Pacini - . La violenza non si manifesta solo con i lividi, esiste una forma sottile di violenza psicologica, che passa attraverso la volontà di controllo. La nostra associazione vi dona questo segnalibro con le indicazioni delle varie tappe del fenomeno: un piccolo oggetto di uso comune, che potrete avere sempre sotto gli occhi".