Sonia Sox La voce cascinese

Grande emozione per Sonia Saccu, in arte Sonia Sox, cantante cascinese, che ha debuttato su Rai 2 in prima serata nella trasmissione "Fake Show" di Max Giusti, interpretando Cristina D’Avena.

"Ho cantato nella categoria "La senti questa Cristina": insieme a me ci saranno altre due cantanti e la vera Cristina D’Avena", spiega Sonia, nata e cresciuta a Milano da papà milanese e mamma pisana.

"La passione per il canto è nata quando sono entrata a far parte del coro delle voci bianche del teatro La Scala di Milano: da lì non mi sono più fermata, a 17 anni ho iniziato a fare serate in vari locali milanesi. Ho cantato anche musica jazz e adoro la musica country. Quando i miei genitori sono andati in pensione ci siamo trasferiti definitivamente in Toscana, ora sono sposata e mamma di due bambini, Santiago e William (5 e 2 anni)".

"Ho scoperto di avere una voce molto simile a quella di Cristina D’Avena circa 10 anni fa: durante un live in un locale, una amica a fine serata mi ha chiesto se potessi cantare qualche canzone dei cartoni animati. Decisi di cantare la sigla iniziale di "Peter Pan" di Cristina D’Avena e notai che mi guardava stupita. Alla fine dell’esibizione mi fece notare questa somiglianza!".

Da allora, tante soddisfazioni e tanti progetti ancora in cantiere: "Da quel momento ho iniziato a fare serate ed eventi tribute a Cristina D’Avena. Poi nel 2018 ho vinto il primo "Anime Vocale Contest", un contest di cover dei cartoni animati dedicato ai singoli cantanti; con questa vittoria, grazie all’Associazione RedPhoenix, capeggiata da Veronica Niccolai, nel 2019 ho dato la voce alla colonna sonora italiana ufficiale del film "Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas" con la canzone "Tempo Di Amare". "Sono stata contattata dall’applicazione Waze (navigatore gratuito che permette, grazie al sito, di scaricare le voci di vari personaggi) – aggiunge Sonia Sox con soddisfazione – per cantare le varie canzoni di Cristina: ringrazio il sito "Con la voce di" per aver permesso ciò".

I progetti di Sonia per i prossimi mesi. "Poi sto lavorando ad un album natalizio dedicato ai cartoni animati, oltre alle esibizioni e gli eventi vari a cui parteciperò".

Giulia De Ieso