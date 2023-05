"Solo Amore!". Solo i diritti Incontri, racconti, testimonianze per riflettere tra palco e realtà

"Solo Amore". Col punto esclamativo. Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cascina e della Regione Toscana e con il patrocinio della Provincia e delle associazioni Lgbtqia+, è andata in scena la settimana di incontri, racconti, voci ideata da Massimo Corevi, presidente dell’associazione Lungofiume. A fare da braccio sinistro e destro, il vicepresidente Filippo Del Gratta e il poeta Alessandro Scarpellini: i tre hanno coordinato una squadra composta dal gruppo dei Poesiamo e dagli amici dell’associazione (compreso il progetto "Leo e piccoli desideri") con la volontà di continuare oltre la prima edizione. Prima tappa di "Sole Amore!": la storia di una famiglia arcobaleno, quella di Leonardo Andreotti e Francesco Zaccagnini che, alla Casa di Lungofiume, hanno raccontato la loro vita di genitori di "serie B", tra difficoltà affrontate e interrogativi. Nella biblioteca comunale "P. Impastato" di Cascina, forti emozioni e tanto pubblico per l’incontro con Regina Satariano, presidente del Consultorio transgenere di Torre del Lago, Elisa Cercato e Sasha Lottini. Racconti intimi, personali, storie simili ma tutte diverse le une dalle altre a parlarci di dolore e di determinazione. Alla Città del Teatro è andato in scena lo spettacolo di Daniele Gattano, volto di Zelig, che ha presentato "Male Male".

Altro appuntamento clou al Centro dei Borghi a Navacchio dove i carrelli della spesa hanno rallentato per assistere a "Pagine d’amore". Ospite d’onore l’attrice Laura Efrikian, accompagnata da Alessandro Scarpellini e Filippo Del Gratta che hanno proposto un viaggio tra i sentieri dell’Amore cosiddetto diverso e dell’erotismo che esula dalla sfera dell’eterosessualità. Musica con Maurizio Balducci e Benedetta Bellucci. E ancora: alla biblioteca comunale di Cascina riflettori sul tema "L’Italia dei diritti negati". Dopo il saluto della senatrice Ylenia Zambito, Natascia Maesi, giornalista e presidente di Arcigay, ha coordinato gli interventi e le voci di Alessandra Nardini, Assessora Regionale alle pari opportunità, Franco Grillini, politico, attivista e giornalista; Ezio Menzione, osservatore internazionale per i diritti negati dell’Unione camere penali italiane; Vincent Vallon portavoce di Toscana Pride e don Armando Zappolini, parroco di Ponsacco. È seguito la proiezione del docu-film "Let’s kiss" di Filippo Vendemmiati, con Franco Grillini. Gran finale: nella sala della Città del Teatro intitolata ai due giganti Franca Rame e Dario Fo, è andato in scena lo spettacolo "Solo Amore!".

"L’intento – spiega Massimo Corevi, regista e ideatore della rassegna - è stato quello di comunicare l’inclusività - con il linguaggio della semplicità, in un vero e proprio ‘concentrato’ di storie ed emozioni. Un’occasione unica che è stata colta da tutti senza una divisione tra un ‘noi’ e un ‘loro’. Grazie ai miei oltre 40 artisti: attori, musicisti, cantanti, performer che si sono esibiti in una sala traboccante di calore, passione ed entusiasmo". In scena: Madaus con Marina Mulopulos, Alessandro Bargagna, Fabrizio Corucci, Silvia Della Longa, Jennifer Demba, Luca Dieci, Giulia Di Quilio, Andrea Filidei, Roberto Funai, Veronica D’Onofrio, Letizia Giannessi, Sandra Giannessi, Marco Gistri, Andrea Giuntini, Benedetta Giuntini, Giacomo Innocenti, Valentina Grigò, Pamela Larese, Debora Mattiello, Gemma Nardi, Petunia, Magika Kontessa, Gilda Rinaldi Bertanza. Testi: di Massimo Corevi, I Poesiamo, Angela Ameli, Clara Caroli, Nadia Chiaverini, Fabrizio Corucci, Letizia Giannessi, Antonella Iacoponi, Magika Kontessa, Serenella Menichetti e Alessandro Scarpellini. La scenografia è stata realizzata con le sculture di Scart. Costumi di Valeria Acquaviva, trucco a cura di Olivia Riondino, direttrice di palcoscenico Chiara Mattioli, assistente di scena Federica Matrone. Tecnici Bbs Bufalini - Maurizio Coroni. "Uno spettacolo gratuito in occasione del quale sono state raccolte offerte per Toscana Pride. La cifra raggiunta è stata di mille euro".