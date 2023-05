"Solo amore!", ecco la rassegna culturale a Cascina nel segno di Toscana Pride

L’amore è solo amore. Sembra una tautologia invece è il senso profondo di inclusione e rifiuto di ogni categorizzazione dei sentimenti che rappresenta l’evento della settimana prossima in programma a Cascina. "Solo amore!" è la rassegna culturale che porterà in primo piano la conoscenza delle differenze e identità di genere nel segno del Toscana Pride. La città ospiterà l’evento dal 15 al 20 maggio, con la partecipazione di nomi che vanno dall’onorevole Franco Grillini all’attrice Laura Efrikian, in un progetto che porta la firma dell’associazione di promozione sociale Lungofiume, in collaborazione con le associazioni Lgbtqia+, realizzato in coincidenza con la giornata internazionale contro l’omofobia e le differenze negli orientamenti sessuali, patrocinato da Comune di Cascina, Provincia di Pisa e Regione Toscana.

Il progetto è stato presentato con entusiasmo e partecipazione da suo ideatore, il regista Massimo Corevi, presidente di Lungofiume: "questa realtà è un universo grandissimo, si devono abolire le categorie, parlare di amore, solo amore, che comprenda la presenza di tutti i generi, raccontando cosa significa amare, nel suo significato più ampio". Presenti in sala consiglio del Comune anche il sindaco Michelangelo Betti; le assessore alle pari opportunità e alla cultura, Giulia Guainai e Bice del Giudice; il presidente di Lungofiume, Massimo Corevi; il vicepresidente Filippo Del Gratta; lo scrittore Alessandro Scarpellini; Regina Satariano, responsabile del consultorio Lgbt di Torre del Lago; Luca Dieci, di Toscana Pride. "Il linguaggio è importante quando si affrontano questi temi- ha affermato il primo cittadino- veniamo da un periodo in cui certe realtà dovevano rimanere nascoste, oggi serve cura, serve attenzione per dare il giusto significato alle parole che si usano, siamo in una fase di transizione, c’è bisogno di tempo".

La rassegna si apre lunedì 15 alle ore 18, nella Casa di Lungofiume, con l’incontro con una famiglia arcobaleno, coordinato dalla giornalista Candida Virgone, martedì 16 nella biblioteca comunale "Peppino Impastato" si potrà ascoltare l’esperienza di Regina Satariano, mercoledì 17 alla Città del Teatro, alle 21 andrà in scena il comico Daniele Gattano, volto noto di Zelig, con lo spettacolo "Male Male". Il 18 giovedì, al Centro dei Borghi, alle 17.30 si leggeranno "Pagine d’amore", con l’attrice Laura Efrikian, lo scrittore Alessandro Scarpellini e il vicepresidente di Lungofiume, Filippo Del Gratta. La rassegna si chiuderà sabato 20, alle 21.15, alla Città del Teatro, con lo spettacolo che ha dato il nome al progetto, con la regia di Massimo Corevi.

Alessandra Alderigi