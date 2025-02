Solidarietà a teatro: Lions Pisa Certosa porta al Verdi lo spettacolo di Gigi Vigliani

Pisa, 17 febbraio 2025 – Ancora una volta sarà la solidarietà la vera protagonista dello spettacolo che, come ogni anno, Lions Pisa Certosa vuole offrire al pubblico. Per il 2025 il noto club pisano, insieme ai suoi giovani del Leo, ci propone una serata di musica e satira, che andrà in scena al Teatro Verdi mercoledì 19 febbraio, con un artista poliedrico come Gigi Vigliani, imitatore, attore e cantante fra i più brillanti del panorama italiano, cabarettista, showman, performer, un vero mattatore, che si esibirà in un suo cavallo di battaglia, 'Diffidate dalle imitazioni'.

Sarà uno spettacolo ricco di canzoni, imitazioni, comicità pura sui difetti dell’Italia di ieri e di oggi, una performance adatta a tutte le età, per grandi e piccoli spettatori. Romano, sessantenne, Vigliani si scopre uomo di spettacolo quasi per caso, cantando con gli amici durante una cena. Muove i primi passi della sua carriera artistica nel 1983 partendo dai piccoli locali per poi avvicinarsi agli eventi legati alla comunicazione ed al marketing delle aziende.

Il 2 dicembre 1983 esordisce in Tv su RAI 1 con il programma Forte Fortissimo, presentato da Barbara D'Urso, Sammy Barbot e Corinne Cléry. Fra le numerose partecipazioni televisive Ci vediamo in TV, sempre su RAI 1, presentato da Paolo Limiti, che lo valorizza, oltre che come imitatore di cantanti quali Claudio Baglioni, Renato Zero e Lionel Richie, anche come comico.

È anche autore e regista teatrale, partecipando alla realizzazione di spettacoli come Diffidate dalle imitazioni, inscenato al teatro Tendastrice di Roma nella stagione 1993-1994; Mediolanum Tour (tra il 1996 e il 2000), duettando con artisti come Ron, Anna Oxa, Fausto Leali e Amii Stewart; Il mangiadischi (2001-2002) trasmesso al teatro Bagaglino di Roma; Giro Mediolanum (2003-2004); Continuate a diffidare dalle imitazioni (2004).

La serata pisana, sotto la regia appunto di Lions e Leo Pisa Certosa, ha il patrocinio dell’amministrazione comunale e del Teatro di Pisa, e si svolge a supporto di due realtà importanti come Fondazione Stella Maris e Fondazione Ant, associazione nazionale tumori.

Il ricavato della rappresentazione, infatti, servirà a sostenere iniziative volte alla lotta contro uno dei più grandi mali del secolo, il cosiddetto autismo profondo, e ai progetti di assistenza domiciliare per malati oncologici. Nel primo caso l’obiettivo primario sarà il finanziamento di un percorso condotto da Stella Maris sul nostro territorio per la salute mentale di persone, bambini e adolescenti soprattutto, affette da gravissimi disturbi psichici e fisici e come aiuto alle loro famiglie. Nel secondo caso in primo piano sarà il supporto all’opera che la Fondazione Ant Franco Pannuti fornisce, con l'assistenza domiciliare psicologica, a pazienti con patologie tumorali gravi.

"ll Club Lions Pisa Certosa - ha detto il presidente di Lions Pisa Certosa, Stefano Sabadini, nel presentare l'iniziativa - è attivo sul territorio da oltre trent’anni, un’istituzione vocata essenzialmente alla solidarietà. La collaborazione con Fondazione Stella Maris è ds anni un appuntamento fisso che ci rende orgogliosi di sostenere i suoi progetti, legati alla cura e allo sviluppo dei bambini in età evolutiva. L’abbinamento solidarietà e divertimento è per noi un’occasione per avvicinare le persone a queste tematiche, con l’ambizione di stimolare il desiderio ad essere protagonisti e questo evento è una manifestazione concreta di quello che il nostro motto, 'We serve', ci ricorda e ci ispira".

"Ringrazio di cuore il Lions club Pisa Certosa ed il Leo club - ha dichiarato il presidente della Fondazione Stella Maris, Giuliano Maffei - per questo momento teatrale bellissimo, organizzato per nostri progetti sull’Autismo profondo. Da molti anni gli amici Lions sostengono i nostri programmi speciali ed innovativi e ci spingono con il loro esserci a dare sempre il meglio di noi stessi in Scienza e Amore”.

"Ringrazio il Lions Club Pisa Certosa e il suo Leo - ha detto il delegato pisano di Ant, Pietro Augello - per aver deciso di donare alla fondazione parte del ricavato dell’evento. L’ente, che dal 1978 si occupa di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica, nel 2024 ha aperto una delegazione a Pisa. Il suo operato si basa sul principio della dignità della vita. Da questo valore nascono le attività gratuite di assistenza medico - specialistica domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica, resi possibili in tante aree di Italia principalmente dalle donazioni di aziende e privati. La Delegazione di Pisa di Fondazione ANT è già da tempo impegnata nella raccolta fondi che ha sin qui permesso l'organizzazione di visite gratuite aperte alla cittadinanza per la diagnosi precoce di diverse patologie. Tra i progetti che si vorrebbero attivare nel prossimo futuro c'è anche il servizio di assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari".

I biglietti si acquistano alla biglietteria del Verdi da martedì a sabato dalle 11 alle 13, martedì, giovedì e sabato dalle 16 alle 19. Servizio telefonico 050 941188 da martedì a sabato dalle 9 alle 11 e martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 16. Online su www.vivaticket.it. Per info: [email protected].