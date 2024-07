Software in tilt blocca gli aerei. Ritardi e disagi anche al "Galilei"

"Questo PC ha riscontrato un problema" è il messaggio che ieri ha paralizzato i sistemi informatici di tutto il mondo, mandando in tilt aeroporti, stazioni dei treni, banche ed enti pubblici. È il crash che Elon Musk, numero uno di Tesla e X, ha definito "il più grande fallimento informatico di sempre". Un problema al software Crowdstrike che ha causato disservizi a milioni di utenti di Microsoft Windows in tutto il mondo. In tutto questo caos, l’aeroporto Galilei di Pisa non è rimasto immune ai disagi, anche se è andata meglio che ad altri scali italiani. Nel momento in cui scriviamo, risultano solo tre voli cancellati, quello per Parigi della Ryanair delle 20 e quello anadata e ritorno per Catania. Mentre ieri i ritardi erano generalizzati a quasi tutti i voli, con una media di 2 ore di ritardo per ciascuno, sia per gli arrivi che per le partenze. Il caso più eclatante è stato il volo per Copenaghen, che ha accumulato un ritardo complessivo di 4 ore. Una lunga coda di viaggiatori si è formata nella zona check-in, dove si lasciano i bagagli da imbarcare, con gli operatori della Toscana Aeroporti che distribuivano acqua gratis ai viaggiatori. Anche nei negozi e nella zona bar un commesso urlava ai passeggeri: "Si accettano solo pagamenti in contanti". È stata una vera apocalisse informatica, con alcune compagnie che sono tornate agli albori, stampando le carte d’imbarco in formato cartaceo. Complessivamente, comunque, a Pisa è andata meglio che altrove: in totale, in tutto il mondo, infatti, sono stati cancellati, a seguito del "guasto di Microsoft", oltre 3300 voli, secondo quanto riportato da alcuni media internazionali. È stata la stessa Toscana Aeroporti, nel pomeriggio, con una nota, a segnalare la presenza di problemi tecnici nei sistemi informatici a livello globale di alcune compagnie aeree; questi "stanno provocando disservizi sui voli previsti nella giornata odierna presso gli scali di Firenze e Pisa", aveva scritto ieri la società. È andata peggio invece per lo scalo di Firenze Peretola, con 20 voli cancellati tra arrivi e partenze nell’intera giornata di ieri. "Il nostro volo per ora risulta in leggero ritardo – racconta un viaggiatore nella lunga coda per imbarcare il bagaglio nello scalo pisano –, speriamo solo che non si accumulino tra loro". "Un crash informatico stile film di fantascienza", commenta invece un ragazzo, anche lui in fila al check-in. I sistemi, già nella serata di ieri, stavano ritornando gradualmente alla normale operatività.

Enrico Mattia Del Punta