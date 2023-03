Social media manager per azienda di catering

Azienda di catering della provincia di Pisa ricerca ununa Social Media Manager da inserire all’interno della propria area di marketing e comunicazione da subito.

La valutazione del candidato e la retribuzione saranno decise in funzione del proprio curriculum vitae e quindi delle esperienze acquisite in questo specifico campo. La figura ricercata potrà beneficiare di un portafoglio da utilizzare per le sponsorizzazioni da effettuare per gli account dell’azienda sulle varie piattaforme di comunicazione social.