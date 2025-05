Insieme per i meno fortunati. Spettacolo al Pala Todisco

Mercoledì 7 maggio, alle 21, serata al Pala Todisco dal gusto sempre più raro, quello della solidarietà, e dell’aiuto ai più bisognosi. Un evento che unisce musica, teatro, cabaret il cui introito sarà devoluto alla parrocchia di Santo Stefano Extramoenia che sta procedendo alla ristrutturazione di locali adiacenti alla mensa dei poveri. La serata vedrà protagonisti tanti giovani a partire dalla Filarmonica pisana, dalla band parrocchiale "I clandestini" alla partecipazione dell’attore comico Michele Crestacci, Giorgio Vaglini e Elenia Di cesare. Il progetto vede protagonisti insieme al Rotary Club Pisa, il Rotary Club Galilei, il Rotary Club Pacinotti, il Rotary Club Fibonacci, il Rotary Club San Rossore, l’Inner Wheel, il Soroptimist, la Fidapa, il Lions Club Host, il Lions Club Certosa, con Gruppo Todisco. L’avvocato Elena Pepe, presidente del Rotary Pisa Galilei dice: "È una sinergia che ci ha visto tutti impegnati nel voler mantenere un servizio fondamentale nell’aiuto ai più bisognosi, a quei 30 ospiti della mensa della parrocchia di Santo Stefano. Vogliamo che il servizio continui e che possa essere svolto nel migliore dei modi sia per l’accoglienza delle persone sia per i volontari che fanno il loro servizio con spirito solidaristico, umano e sociale". Alla presentazione della serata c’era anche il parroco, don Federico Franchi che entra nel dettaglio dell’attività dedita ai poveri. "Abbiamo una mensa dove accogliamo una trentina di persone. All’inizio molti erano stranieri ora ci sono tanti italiani e pisani, segno che la povertà si sta allargando. Da marzo a settembre forniamo la cena agli ospiti, sette giorni su sette. Lo possiamo fare grazie ai nostri volontari che si alternano nei giorni di servizio per arrivare ad un totale di circa cinquanta volontari che non si limitano a fornire un pasto caldo bensì sono dediti all’ascolto, al sorriso, allo scambio di parole. Il nostro servizio mensa va da dine settembre a fine maggio". La mensa nasce grazie alla Caritas. "Si è palesata – dice Don Federico – la necessità della ristrutturazione dei locali lavanderia e servizi igienici e quindi dico grazie a tutti voi che ci avete aiutato e supportato con questa iniziativa. Vogliamo fare il bene, bene. I ringraziamenti sono ovviamente anche a Donato Todisco mecenate e padrone di casa della serata. La serata sarà condotta da Francesco Ippolito di 50Canale.

Carlo Venturini