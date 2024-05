Siulp-Pisa: Valerio La Mela è il nuovo segretario generale provinciale

Pisa, 16 maggio 2024 - In una giornata densa di emozioni e cambiamenti, il Siulp-Pisa ha tenuto il suo direttivo provinciale presso la Leopolda, a seguito delle dimissioni di Rocco Brienza, motivate da ragioni personali. Nonostante il breve periodo di servizio, Brienza ha lasciato un'impronta significativa, testimoniata dalle numerose espressioni di stima e fiducia ricevute durante l'incontro. La sua relazione, accorata e dettagliata, ha ripercorso un periodo sindacale breve ma intenso, sottolineando il valore del lavoro svolto. Il direttivo provinciale ha deliberato all'unanimità la nomina di Valerio La Mela, vice ispettore della Polizia di Stato, come nuovo segretario generale Provinciale del SIULP-PISA. La Mela, già reggente per un paio di mesi, subentra a Brienza con il supporto di una segreteria ben definita composta da Lara Biagini, Marina Carrara, Roberta Falaschi, Fabio Magnozzi, Mario Mezzena e Paolo Zanchini, oltre allo stesso Brienza. Francesco Reale, Segretario Generale Regionale del Siulp, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Segretario uscente per il lavoro svolto e per la disponibilità a rimanere parte attiva della segreteria. Reale ha augurato un buon lavoro a La Mela e a tutto il gruppo del Siulp-Pisa, confidando che in continuità con quanto fatto finora, verranno presto raggiunti risultati ancora più solidi. Nel suo discorso di ringraziamento, il nuovo Segretario Generale Valerio La Mela ha sottolineato l'importanza del gruppo e la volontà di mantenere un profilo di continuità con l'opera svolta dai suoi predecessori, Vito Giangreco e Rocco Brienza. La Mela ha ricordato come il lavoro svolto finora abbia creato un gruppo coeso, capace di affrontare i momenti difficili. Ha inoltre anticipato l'intenzione di incontrare presto le massime autorità cittadine in tema di sicurezza, quali Prefetto, Questore e Sindaco, garantendo il contributo della sua organizzazione sindacale nel rispetto delle prerogative assegnate dalla legge. La giornata si è conclusa con un rinnovato spirito di collaborazione e fiducia, con la promessa di un impegno continuo da parte del SIULP-PISA nel perseguire obiettivi comuni per il bene della comunità e della sicurezza pubblica.

Michele Bufalino