Stop alla violenza sulle donne, il sindaco maestro di arti marziali tiene un corso di autodifesa

Montecatini Val di Cecina (Pisa), 13 novembre 2024 – Il sindaco e maestro di Ju Jitsu e difesa da strada Francesco Auriemma sarà la guida per consegnare alle donne strumenti di autotutela e di fiducia in loro stesse, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento, in collaborazione con la scuola di arti marziali Ju Jitsu Self Defence Valdicecina, è gratuito ed è in agenda il 24 novembre dalle 10 alle 12 alla palestra comunale. Il sindaco sarà affiancato durante il corso dalle istruttrici Giulia Miceli e Valeria Michelotti.

“Questa tipologia di corso è pensata per dare alle donne uno strumento di base di autodifesa - spiega il sindaco e maestro di Ju Jitsu Auriemma - e questo corso, seppur dalla valenza simbolica, mi auguro che rappresenti una spinta, per le donne, a dedicarsi alle arti marziali per la propria difesa personale. Sono tipologie di corsi che aiutano le donne a sentirsi più sicure e al contempo a mantenersi in forma. Da troppo tempo le donne sono vittime di aggressioni brutali, talvolta maledettamente fatali, e in questo corso cercheremo di farle sentire più sicure delle loro potenzialità”. Renshi (ossia maestro) Auriemma insegnerà alle partecipanti tecniche di autodifesa immediate ed efficaci, come leve articolari, strangolamenti e tecniche anti aggressione e anti stupro. Inoltre il corso prevede di aiutare e coinvolgere le partecipanti cercando di aumentare la fiducia in loro stesse, far capire come riconoscere le situazioni di rischio, mantenere la calma e insegnare le specifiche tecniche per reagire in casi di pericolo, oltre a allenare reazioni e riflessi. “Le donne - conclude Auriemma - possono comunque avere la meglio sugli uomini che tentano un’aggressione. In pratica, più il malintenzionato ha una corporatura grossa, meno fatica si spende per difendersi”. Per le iscrizioni, è aperta la piattaforma sulla pagina Facebook del sindaco Auriemma.